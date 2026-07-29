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夫妻為神秘紙箱激烈爭吵 他趁妻腹痛就醫偷開赫見「5具腐爛嬰屍」急報警

聯合新聞網／ 綜合報導
男子打開妻子的神祕紙箱，發現裡面竟有5具嬰兒遺骸。示意圖／ingimage
男子打開妻子的神祕紙箱，發現裡面竟有5具嬰兒遺骸。示意圖／ingimage

法國一名男子與妻子因家中幾個神秘紙箱發生爭執，在妻子因腹痛送醫後，他打開紙箱查看，竟發現裡面藏有5具已腐敗的嬰兒遺骸，嚇得立即報警。警方目前已介入調查，釐清嬰兒死亡原因及案發經過。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生於法國普羅旺斯地區橘城（Orange town）。根據當地媒體報導，32歲女子日前剛生下一名新生兒，但她在整個懷孕期間始終否認自己懷孕，這也是她第三次否認懷孕。就在生產後隔天，她因腹部劇烈疼痛前往醫院就醫，丈夫則留在家中。

警方透露，夫妻兩人在女子送醫前，曾因家中的幾個紙箱發生激烈爭執。丈夫趁妻子離開後打開紙箱查看，赫然發現裡面竟藏有5具嬰兒遺體，而且遺體已嚴重腐敗，顯示死亡時間已有一段時間。

男子隨即報警，警方趕赴現場後封鎖住宅展開蒐證。目前案件已由卡龐特拉（Carpentras）檢察官辦公室立案調查。據了解，這對夫妻除剛出生的新生兒外，另育有8歲及12歲兩名子女，目前相關單位也已介入關注兩名孩子的狀況。

調查人員表示，法醫將對遺體進行解剖與鑑識，確認遺體是否皆為足月新生兒、實際死亡時間，以及死亡原因。目前警方尚未逮捕任何人，全案仍待進一步調查。

鄰居佛羅杭．尚（Florent Jean）受訪時表示，夫妻倆約兩年前搬進社區，平時給人的印象相當友善，兩名孩子也就讀附近小學。他回憶，當天看到救護車到場時，還疑惑女子怎麼可能懷孕，「那根本不可能，她看起來一直都很瘦。」

這起案件也讓外界聯想到法國知名的「八嬰命案」。當時前護理助理多明妮克．科特雷（Dominique Cottrez）在1989年至2006年間，涉嫌陸續殺害8名親生新生兒，並將遺體藏匿於住家多年，直到新屋主整修房屋時才意外揭發。該案震驚法國社會，也讓外界再次關注「隱匿懷孕」及新生兒遭棄置等悲劇事件。

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