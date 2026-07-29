減肥時喝水幫倒忙？研究揭驚人結果「吃一口喝一口」恐吃更多

許多人減肥時習慣在用餐時多喝水，希望增加飽足感、減少食量。然而，美國一項最新研究卻發現，吃飯時喝越多水，反而可能吃下更多食物，甚至攝取更多熱量，顛覆不少人對「喝水助減重」的印象。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由美國康乃爾大學（Cornell University）與賓州州立大學（Penn State University）共同進行，研究團隊分析兩項實驗、共86名成年人的飲食行為。受試者分別享用牛肉辣豆醬（beef chilli）或印度奶油雞咖哩（chicken tikka masala），並可自由飲用開水與進食，研究人員則全程錄影，詳細記錄他們的飲食習慣。

除了統計每位受試者喝了多少水，研究人員還分析喝水次數、每一口喝水量、喝水速度，以及是否頻繁在「吃一口食物、喝一口水」之間交替進行。

研究結果刊登於《食慾》（Appetite）期刊。團隊發現喝水量越多的人，吃下的食物也越多。數據顯示，每多喝100毫升的水，平均就會多吃約39公克食物，相當於額外攝取約49大卡。此外，那些習慣頻繁在食物與水之間來回切換的人，食量也明顯較大。研究指出，每增加一次「吃一口、喝一口」的交替動作，平均就會多吃約4.4公克食物。

研究團隊推測，這種現象可能與「感官特異性飽足」（sensory-specific satiety）有關。一般人在持續吃同一種食物時，對食物的新鮮感與吸引力會逐漸下降，自然就會停止進食；但若不斷穿插喝水，可能重新帶來味覺與口感上的變化，使食物維持吸引力，因此延後產生飽足感，導致吃得更多。

研究第一作者、康乃爾大學營養科學助理教授康寧漢（Paige Cunningham）表示，許多人認為喝水可以填飽肚子，但水其實很快就會離開胃部，飽足效果未必持久。相反地，水可能讓口腔保持濕潤、降低食物乾澀感，也能讓吞嚥更加順暢，因此讓人更容易持續進食。

不過，研究團隊也提醒，這項研究僅有86名受試者，規模仍然有限，而且測試餐點種類不多，因此結果未必適用於所有飲食情境。未來仍需要更大規模研究，才能進一步確認吃飯時喝水與食量之間的關聯。