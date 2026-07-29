印度女遊輪餐廳「用餐叉摳腳皮」極嘔心 網震驚：以後要自備餐具

1艘正在運行巴西航線的知名「嘉年華郵輪」（Carnival Cruise）曝光2段惡心影片。1名女性乘客在郵輪自助餐廳用餐期間，竟當眾光腳摳腳，甚至拿起用餐的餐叉瘋狂刮擦腳底與腳趾縫的死皮。更令人作嘔的是，她在完全沒洗手消毒的情況下，直接徒手抓取盤中的披薩（Pizza）食用。極度噁心的畫面被現場乘客拍下並上載至社交平台，迅速吸引逾千萬次瀏覽，掀起全球網友熱議與公共衛生恐慌。

郵輪女客在自助餐廳拿用餐叉刮腳

事發於一艘正在巴西航線運行的嘉年華郵輪上。第1段影片顯示，當時該名印度女乘客坐在自助餐廳餐桌旁，赤腳用手抓摳腳部，腳上似乎附着白色脫屑物質。她結束「摳腳」後既未洗手亦未消毒，直接伸手抓起盤中的披薩放入口中。

更令網友作嘔的是，根據第2段影片顯示，她竟拿起餐廳提供的金屬餐叉，用叉尖反覆刮摳腳底及腳趾縫隙，導致大量皮膚碎屑直接掉落周圍地板。

網友炮轟摳腳女 郵輪公司：所有餐具均會高溫消毒

影片曝光後引發全球網友極大不適，不少網友對公共餐具衛生產生疑慮。有網友痛批：「這簡直是公共衛生噩夢！看完這個影片，我以後去自助餐都要自備餐具了」。

郵輪公司就事件回應，表示已將涉事郵輪上的餐具回收，並強調郵輪上所有餐具均會進行高溫消毒洗滌，呼籲乘客在公共區域必須遵守基本行為規範與衛生禮儀。

這段影片目前仍在各大網絡平台持續發酵，拍攝者拍下的2段影片已共累積超過15萬條留言討論。

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文章授權轉載自《香港01》