巴黎迪士尼鬼屋觸電奪命案！電工過世10年終開審 非首次工業意外

法國巴黎迪士尼樂園吸引不少遊客，但原來他們的「鬼屋」幽靈大宅（Phantom Manor）真的曾發生奪命工業意外（職業安全事故），2016年1名服務樂園長達14年的的資深男電工在例行維護期間不幸因觸電身亡﹐案件10年後終於上庭。外媒近日再翻出其他個案，發現其「小小世界」（It's a Small World）也出個命案，而「巨雷山」（Big Thunder Mountain）還發生過過山車被假山石擊中事件，導致5名遊客受傷，其中1人重傷。

維修設備出事 45歲資深電工倒斃「幽靈大宅」

法媒《巴黎人報》（Le Parisien）近日報道，2016年巴黎迪士尼發生過奪命工業意外，園內招牌之一「幽靈大宅」以殭屍和骷髏新娘等特效吸引遊客，該年4月2日，1名45歲電工走入鬼屋維修投影設備時觸電身亡，10年後即今年7月7日，歐洲迪士尼公司及法國必維集團才因過失致死罪受審。

案情指，當時男電工在更換燈泡時觸電，直至同事們走入設施才發現他倒地不省人事。救護員趕到現場搶救，但電工早上10時宣告不治。當地檢察院下令驗屍及調查，電力專家認為他死於意外觸電。「幽靈大宅」事後暫停開放數天，配合警方徹查是否存在系統性安全漏洞。

死者育有2名子女，自 2002 年起已在樂園工作，一直深受同事愛戴。工會代表馬爾迪迪耶（Patrick Maldidier）接受《巴黎人報》訪問時指，死者生前人緣極佳且經常面帶笑容，同事對其猝逝均感震驚與難過。

非營業時間屢生慘劇 外判清潔工遭小船壓斃

這並非巴黎迪士尼首次有員工在非營業時間的例行工作中喪命，早於 2010 年 10 月，園內設施「小小世界」（It's a Small World）亦曾發生致命工業意外。1名 53 歲的外判清潔工（承包商清潔工）在水道內部進行清潔時，設施突然意外啟動，觀光船將他拖入60厘米深的水中，雖然水淺，但觀光船重達800公斤，他無法脫身被壓下去，送院後不治。

除了員工工業意外，巴黎迪士尼亦曾發生多宗涉及遊客的意外事故。2007年6月，1名14歲西班牙少女坐「搖滾過山車」（Rock 'n' Roller Coaster）後失去意識，醫護趕到時已被證實死亡，但後續檢驗顯示設施運作正常，事故起因為突發健康問題。

遊客事故頻生 過山車飛脫假石釀重傷

2011年4月 ，「巨雷山」（Big Thunder Mountain）過山車（雲霄飛車）發生假山石脫落事故，一塊玻璃纖維假石從高處掉落擊中列車，釀成5人受傷，其中1人重傷。同年10月，該過山車再次發生兩節車廂出軌意外，導致另外2名遊客受傷。

2013年10月， 一名5歲男童與父親乘坐「加勒比海盜」觀光船，當船隻駛回碼頭時，現場廣播已提醒遊客需等船隻完全靠岸才可離座，惟男童疑提早起立導致失去平衡墮入水道，慘遭船身與碼頭夾至重傷。

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文章授權轉載自《香港01》