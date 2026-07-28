快訊

美晶片股跌勢煞不住！台指期夜盤走勢受牽制 台積電ADR盤前跌3.5%

熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

43歲名導驚傳身亡！火災重傷搶命5天回天乏術 新片變遺作痛失英才

聽新聞
0:00 / 0:00

一場空？他聽信父母1承諾放棄學業養弟妹 30年後驚覺「身上零存款」

聯合新聞網／ 綜合報導
在過去傳統觀念濃厚的家庭中，長子或長女往往背負著「犧牲自己、成就全家」的沉重枷鎖。示意圖／Ingimage
在過去傳統觀念濃厚的家庭中，長子或長女往往背負著「犧牲自己、成就全家」的沉重枷鎖。示意圖／Ingimage

在過去傳統觀念濃厚的家庭中，長子或長女往往背負著「犧牲自己、成就全家」的沉重枷鎖。一名越南男子回憶，自己年輕時為了讓弟妹能完成學業，選擇提早離開校園投入工作，30多年來持續支撐家庭。然而多年過去，弟妹們都有穩定工作與生活，而他卻發現，自己不僅錯過求學機會，也幾乎沒有累積屬於自己的財產。

根據越南媒體「VnExpress」報導，這名男子出生於1970年代，成長於農村家庭。在當時的社會環境中，家中長子為了讓弟妹繼續升學而放棄學業，被視為理所當然的選擇。他的家庭並不富裕，父母雖努力工作，仍難以負擔一家人的生活開銷。

男子表示，自己原本成績不差，老師也鼓勵他繼續升學，但有一天父母告訴他「家裡現在很困難，你先不要念書，幫忙工作幾年，讓弟弟妹妹可以完成學業、找到穩定工作，以後房子和土地全部都是你的」，於是他決定放棄學業投入工作。

報導稱，男子很早便開始工作，賺到的第一筆錢也沒有花在自己身上，而是拿去償還家庭債務、修繕房屋，以及支付弟妹的學費。他說，當時自己從未計較付出了多少，因為相信這些犧牲是在為自己的未來打下基礎。

然而，30年過去，弟妹們陸續完成教育、擁有穩定職業，也過上比父母當年更好的生活。男子卻因為早早離開學校，工作選擇一直較有限，年輕時的大部分時間都花在維持生活上。直到步入中年後，他才驚覺，自己幾乎沒有累積任何資產。

男子指出，目前居住的房子，以及家中多年累積的土地，仍登記在父母名下。過去數十年間投入家庭的金錢，也沒有轉化成任何法律上的所有權。他認為，當年父母要求自己犧牲，是相信未來一家人能共同分享責任與成果，但似乎隨著時代改變，家人的想法也逐漸不同。

男子稱，他的弟妹如今認為，父母應該保留財產作為退休保障，用於醫療費用與晚年生活，避免未來成為子女負擔。男子坦言，他並不認為這樣的想法完全錯誤，父母保留自己的財產確實是他們的權利，「真正讓我難過的是，他們彷彿忘記了多年前曾經說過的承諾」。

即便如此，他也不敢向家人提出要求，擔心自己會被認為是在計較，甚至被指責不孝。他表示，現在社會普遍鼓勵人們提早規劃財務、建立存款，為老年生活做好準備，「我完全同意這些觀念。但像我們這樣的人，過去根本沒有這樣的機會」。

越南

延伸閱讀

日本熊本7.1強震直擊 台灣人曝天搖地動瞬間：抓著小孩往上衝

觀眾全驚呆！熊本地震購物台攝影棚狂搖 主持人淡定戴安全帽「繼續賣貨」

爽中8100萬竟花到破產！專家揭中樂透「最致命錯誤」：很多人都會犯

月賺60萬卻想轉行！28歲紅牌公關驚人開銷曝光 公開存款嘆壓力大

相關新聞

一場空？他聽信父母1承諾放棄學業養弟妹 30年後驚覺「身上零存款」

在過去傳統觀念濃厚的家庭中，長子或長女往往背負著「犧牲自己、成就全家」的沉重枷鎖。一名越南男子回憶，自己年輕時為了讓弟妹能完成學業，選擇提早離開校園投入工作，30多年來持續支撐家庭。然而多年過去，弟妹們都有穩定工作與生活，而他卻發現，自己不僅錯過求學機會，也幾乎沒有累積屬於自己的財產。

從小被稱神童…失業男重考四次醫師夢碎 1致命缺點慘遭名校退學

曾被譽為「神童」的30歲日本男子藤井基生，出身鹿兒島醫師家庭，父親開業行醫、哥哥也就讀醫學系，在家人眼中，他理所當然應該成為醫師。然而，他雖然從小成績優異，幾乎不必讀書就能名列前茅，卻因為無法按時完成作業、繳交報告，害得自己被退學，至今30歲仍失業。

月賺60萬卻想轉行！28歲紅牌公關驚人開銷曝光 公開存款嘆壓力大

許多人認為酒店公關收入優渥、生活光鮮亮麗，但高收入背後往往伴隨驚人的支出。曾是日本福岡中洲知名酒店、長年穩坐業績第一名的酒店公關乃南Haru（乃南はる），近日在節目中坦言，自己月收入約200萬至300萬日圓（約新台幣40萬至60萬元），但為了維持頂尖酒店公關形象，每月光是治裝、美容及送客禮物等開銷就超過100萬日圓（約新台幣20萬元）。

棺材「重複用」！家屬告別式哭錯人、骨灰拿錯 英國黑心殯葬業者爆67罪

把親人的遺體交給殯葬業者，本以為能好好送完最後一程，沒想到最後拿到手中的骨灰，竟可能根本不是自己的家人。英國一名殯葬業者被控長期囤放數十具遺體，甚至重複使用棺材，導致有家屬在告別式上對著陌生人的遺體哀悼。受害家屬痛批，業者造成的傷害太深，「無論判多久都不夠」。

父跑去剪髮喝酒 留1歲半兒子熱死111℉車內 被判42年

福斯新聞網報導，佛州一名父親加德納(Scott Gardner)去年6月將18個月大的兒子塞巴斯提安(Sebastian)獨留在悶熱的卡車內數小時，自己去附近的理髮廳理髮，又去酒吧喝酒；兒子被救出時已經死亡，體溫高達華氏111.2度。加德納在23日因二級謀殺、加重虐待兒童罪、疏忽照顧兒童罪等罪，被法官判處42年有期徒刑。

富士山絕景當前…敞篷跑車囂張甩尾烙胎痕 停車場管理公司怒了

據日媒FNN報導，距離日本著名觀光勝地蘆之湖約2公里、神奈川縣箱根町附近的「大觀山停車場」，日前發生一起惡劣的跑車甩尾事件。監視器畫面拍下，一輛淺藍色敞篷跑車在現場囂張打轉、竄出陣陣白煙後揚長而去，且在地面留下難以清除的清晰胎痕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。