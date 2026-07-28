一場空？他聽信父母1承諾放棄學業養弟妹 30年後驚覺「身上零存款」

在過去傳統觀念濃厚的家庭中，長子或長女往往背負著「犧牲自己、成就全家」的沉重枷鎖。一名越南男子回憶，自己年輕時為了讓弟妹能完成學業，選擇提早離開校園投入工作，30多年來持續支撐家庭。然而多年過去，弟妹們都有穩定工作與生活，而他卻發現，自己不僅錯過求學機會，也幾乎沒有累積屬於自己的財產。

根據越南媒體「VnExpress」報導，這名男子出生於1970年代，成長於農村家庭。在當時的社會環境中，家中長子為了讓弟妹繼續升學而放棄學業，被視為理所當然的選擇。他的家庭並不富裕，父母雖努力工作，仍難以負擔一家人的生活開銷。

男子表示，自己原本成績不差，老師也鼓勵他繼續升學，但有一天父母告訴他「家裡現在很困難，你先不要念書，幫忙工作幾年，讓弟弟妹妹可以完成學業、找到穩定工作，以後房子和土地全部都是你的」，於是他決定放棄學業投入工作。

報導稱，男子很早便開始工作，賺到的第一筆錢也沒有花在自己身上，而是拿去償還家庭債務、修繕房屋，以及支付弟妹的學費。他說，當時自己從未計較付出了多少，因為相信這些犧牲是在為自己的未來打下基礎。

然而，30年過去，弟妹們陸續完成教育、擁有穩定職業，也過上比父母當年更好的生活。男子卻因為早早離開學校，工作選擇一直較有限，年輕時的大部分時間都花在維持生活上。直到步入中年後，他才驚覺，自己幾乎沒有累積任何資產。

男子指出，目前居住的房子，以及家中多年累積的土地，仍登記在父母名下。過去數十年間投入家庭的金錢，也沒有轉化成任何法律上的所有權。他認為，當年父母要求自己犧牲，是相信未來一家人能共同分享責任與成果，但似乎隨著時代改變，家人的想法也逐漸不同。

男子稱，他的弟妹如今認為，父母應該保留財產作為退休保障，用於醫療費用與晚年生活，避免未來成為子女負擔。男子坦言，他並不認為這樣的想法完全錯誤，父母保留自己的財產確實是他們的權利，「真正讓我難過的是，他們彷彿忘記了多年前曾經說過的承諾」。

即便如此，他也不敢向家人提出要求，擔心自己會被認為是在計較，甚至被指責不孝。他表示，現在社會普遍鼓勵人們提早規劃財務、建立存款，為老年生活做好準備，「我完全同意這些觀念。但像我們這樣的人，過去根本沒有這樣的機會」。