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粉絲衝突事件延燒 中國使館臉書遭泰網友洗版

中央社／ 曼谷28日專電

泰國日前發生中國女粉絲與保全人員衝突事件，中國駐泰使館隨後敦促泰方儘速查明真相，引發大批泰國網友湧入使館臉書（facebook）留言批評。學者分析，中國使館發聲明導致事件延燒，因民眾普遍不喜歡外國使館介入評論國內事件。

這起衝突事件發生在泰國GMMTV 25日在曼谷舉行的「2026國際小說節」（International Novel Festival2026）粉絲見面會。泰國GMMTV旗下藝人Junior與Mark當天舉辦粉絲見面活動，一名中國女粉絲被帶離活動現場時，與現場工作人員發生衝突，相關影片隨後在社群廣泛流傳，引發中國與泰國網友論戰。

中國駐泰國大使館日前透過聲明表示，已接獲中國公民反映遭保全強力對待並帶離現場，敦促相關方面儘快查明真相。

泰國副總理兼外交部長希哈薩（SihasakPhuangketkeow）今天表示，已要求相關單位調查事件經過，並指中國駐泰使館有權發表聲明，但事件仍須先查明事實，確保對各方公平。

中國駐泰使館日前發布聲明後，官方臉書湧入大量泰國網友留言，不少人認為中國使館不應介入此事，應先查明事件全貌；也有人質疑中國公民未遵守當地規範，呼籲中國遊客應尊重泰國法律、文化及排隊秩序。

隨著中國與泰國官方皆對該事件作出回應，外界觀察此次衝突是否會升高為外交事件。對此，泰國學者認為機率不高。

長年研究泰中關係的朱拉隆功大學歷史系副教授瓦沙娜（Wasana Wongsurawat）今天接受中央社訪問時表示，她不認為事件會升高為外交事件，因為泰中兩國政府一直努力向外界展現雙方維持良好關係。

不過她認為，中國駐泰使館發布聲明並無必要，反而使事件持續延燒，若「使館未介入，事件可能會隨著時間逐漸平息」。

瓦沙娜說：「中國大使館發表的聲明簡直是搬石頭砸自己的腳，完全沒有必要。」

針對泰國網友此次的激烈反應，瓦沙娜則分析，從目前網路流傳的現場影片看來，許多泰國網友認為中國遊客才是失當的一方；此外，泰國民眾普遍不喜歡政府機關說教，更別提外國使館公開發表類似聲明。

瓦沙娜補充說，近期中國駐泰使館已因其他事件引發部分泰國民眾不滿，因此不少人藉此次事件到使館社群平台留言表達不滿。

泰媒日前報導，中國駐泰國大使館6月曾向泰國外交部施壓，要求取消一場揭露緬甸銅礦場人權問題的紀錄片放映活動遭拒絕，放映及座談均如期舉行。

亞洲人權勞工倡導組織（AHRLA）主任羅伯森（Phil Robertson）7月中曾發表聲明表示，中國使館曾向報導中國使館外抗議活動的媒體施壓。

瓦沙娜認為，近年泰國社會對中國的負面觀感較過去更明顯，反中情緒不僅出現在社群媒體，也可見於部分主流媒體及公共討論之中。

泰國GMMTV今天發表後續聲明表示，涉事粉絲與工作人員已透過警方調解達成共識，雙方撤回告訴並同意不再追究法律責任，公司也恢復涉事外包工作人員職務，同時呼籲外界停止散布個人資訊及煽動仇恨言論。

曼谷 泰國 Junior

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