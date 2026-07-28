從小被稱神童…失業男重考四次醫師夢碎 1致命缺點慘遭名校退學

曾被譽為「神童」的30歲日本男子藤井基生，出身鹿兒島醫師家庭，父親開業行醫、哥哥也就讀醫學系，在家人眼中，他理所當然應該成為醫師。然而，他雖然從小成績優異，幾乎不必讀書就能名列前茅，卻因為無法按時完成作業、繳交報告，害得自己被退學，至今30歲仍失業。

據日媒「東洋經濟」報導，藤井高中考上鹿兒島名校鶴丸高中，但因無法適應需要自主學習的環境，成績一路下滑，應屆報考醫學系失利。他坦言，一直認為成為醫師是理所當然的人生道路，也是家人的期待，因此從未真正思考，那是否是自己真正想走的路。

報導指出，熟識藤井的人普遍認為他聰明、健談、待人親切，但也一致認為他最大的問題就是無法遵守期限，無論是作業、工作或赴約，都難以準時完成。

藤井歷經4年重考，期間雖陸續考上福岡大學藥學部、廣島大學理學部，仍因不是醫學系而放棄入學，直到第4次重考才放棄醫學夢，改就讀橫濱國立大學理工學院。進入大學後，藤井雖然對物理充滿興趣，卻因為無法按時上課、繳交報告的壞習慣，最終遭校方除籍，並於2025年正式退學。

不過，藤井在疫情期間因興趣成立《任天堂明星大亂鬥》玩家社群，後來逐漸發展成校內社團，也開始經營YouTube頻道。他以自己「重考4年、留級4次」的經歷作為自嘲題材，分享一路走來的挫折與人生故事，吸引不少曾在升學、求職路上不順的觀眾產生共鳴。

如今30歲的他仍未就業，持續經營YouTube頻道，同時持續準備會計相關證照考試，希望為未來尋找新的方向。藤井透露，父親至今仍希望他重新報考醫學系，認為就算40歲才成為醫師也不算太晚。對此他表示，自己仍在思考，究竟該重新回到升學之路，還是繼續在網路創作領域發展。