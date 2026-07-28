月賺60萬卻想轉行！28歲紅牌公關驚人開銷曝光 公開存款嘆壓力大

許多人認為酒店公關收入優渥、生活光鮮亮麗，但高收入背後往往伴隨驚人的支出。曾是日本福岡中洲知名酒店、長年穩坐業績第一名的酒店公關乃南Haru（乃南はる），近日在節目中坦言，自己月收入約200萬至300萬日圓（約新台幣40萬至60萬元），但為了維持頂尖酒店公關形象，每月光是治裝、美容及送客禮物等開銷就超過100萬日圓（約新台幣20萬元）。

綜合日媒報導，現年28歲的乃南Haru透露，單場生日活動曾創下約1200萬日圓業績（約新台幣237萬元），看似收入驚人，但維持人氣的成本同樣不低。她還表示，上個月信用卡帳單高達149萬日圓（約新台幣30萬元），坦言華麗生活背後其實承受著不小的經濟壓力。

乃南透露，目前真正能自由運用的存款其實只剩約300萬日圓。她公開銀行帳戶餘額畫面，帳面餘額約897萬日圓（約新台幣180萬元），不過她解釋，其中大部分都是預留繳稅的資金，下個月就得支付約600萬至700萬日圓（約新台幣118萬至138萬元）稅款，因此真正能自由運用的金額只剩約300萬日圓。

另外，乃南指出，因為自己越來越在意外貌，8年前開始接受整形手術，包括兩次鼻整形共花費約200萬日圓，以及削骨手術120萬日圓（約新台幣23萬元）等，至今整形費用已超過500萬日圓（約新台幣98萬元）。

除了金錢負擔，她也坦承，長年從事酒店工作讓自己身心俱疲，「我想誠實地活著，真的說了太多謊」。她表示，今年是第一次明顯感覺到身體開始出現狀況，因此希望能在30歲前建立酒店工作以外的收入來源，逐步引退。

為了展開人生新階段，她計畫開設專門提供酒店公關租借禮服的店面，希望協助和自己一樣在夜生活產業工作的女性降低治裝成本。不過，乃南向投資人爭取創業資金時，也遭企業家竹之內教博當面指出，她目前的創業心態仍不夠成熟，若只有夢想卻缺乏經營準備，未來失敗恐怕會受到更大打擊。

面對質疑，乃南仍堅定表示，自己既然決定踏出這一步，就一定會堅持到底，「就算最後沒有獲得任何人的資助，我也會一直努力，直到成功為止」。展現告別酒店公關生涯、迎向新人生的決心。

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