快訊

熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

強震後熊本縣永旺購物中心爆炸 屋頂坍塌約200人躲停車場內

強震來襲6萬人收避難指示…熊本市長「人在台灣」！緊急搭機返日

聽新聞
0:00 / 0:00

月賺60萬卻想轉行！28歲紅牌公關驚人開銷曝光 公開存款嘆壓力大

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人認為酒店公關收入優渥、生活光鮮亮麗，但高收入背後往往伴隨驚人的支出。圖／AI生成
許多人認為酒店公關收入優渥、生活光鮮亮麗，但高收入背後往往伴隨驚人的支出。圖／AI生成

許多人認為酒店公關收入優渥、生活光鮮亮麗，但高收入背後往往伴隨驚人的支出。曾是日本福岡中洲知名酒店、長年穩坐業績第一名的酒店公關乃南Haru（乃南はる），近日在節目中坦言，自己月收入約200萬至300萬日圓（約新台幣40萬至60萬元），但為了維持頂尖酒店公關形象，每月光是治裝、美容及送客禮物等開銷就超過100萬日圓（約新台幣20萬元）。

綜合日媒報導，現年28歲的乃南Haru透露，單場生日活動曾創下約1200萬日圓業績（約新台幣237萬元），看似收入驚人，但維持人氣的成本同樣不低。她還表示，上個月信用卡帳單高達149萬日圓（約新台幣30萬元），坦言華麗生活背後其實承受著不小的經濟壓力。

乃南透露，目前真正能自由運用的存款其實只剩約300萬日圓。她公開銀行帳戶餘額畫面，帳面餘額約897萬日圓（約新台幣180萬元），不過她解釋，其中大部分都是預留繳稅的資金，下個月就得支付約600萬至700萬日圓（約新台幣118萬至138萬元）稅款，因此真正能自由運用的金額只剩約300萬日圓。

另外，乃南指出，因為自己越來越在意外貌，8年前開始接受整形手術，包括兩次鼻整形共花費約200萬日圓，以及削骨手術120萬日圓（約新台幣23萬元）等，至今整形費用已超過500萬日圓（約新台幣98萬元）。

除了金錢負擔，她也坦承，長年從事酒店工作讓自己身心俱疲，「我想誠實地活著，真的說了太多謊」。她表示，今年是第一次明顯感覺到身體開始出現狀況，因此希望能在30歲前建立酒店工作以外的收入來源，逐步引退。

為了展開人生新階段，她計畫開設專門提供酒店公關租借禮服的店面，希望協助和自己一樣在夜生活產業工作的女性降低治裝成本。不過，乃南向投資人爭取創業資金時，也遭企業家竹之內教博當面指出，她目前的創業心態仍不夠成熟，若只有夢想卻缺乏經營準備，未來失敗恐怕會受到更大打擊。

面對質疑，乃南仍堅定表示，自己既然決定踏出這一步，就一定會堅持到底，「就算最後沒有獲得任何人的資助，我也會一直努力，直到成功為止」。展現告別酒店公關生涯、迎向新人生的決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 酒店

延伸閱讀

Coldplay捉姦翻版？名律師「雙出軌」公園激吻畫面曝 遭爆同為奧特曼打官司

下班路上也加班！印度社畜等紅燈「掏筆電工作」 網嘆：該頒最佳奴隸獎

喝到爛醉躺馬路…上班族遭計程車輾斃 日網嘆73歲運將太無辜

警親睹下半身貼女大生！日上班族大叔被抓喊冤 電車癡漢案爆爭議

相關新聞

月賺60萬卻想轉行！28歲紅牌公關驚人開銷曝光 公開存款嘆壓力大

許多人認為酒店公關收入優渥、生活光鮮亮麗，但高收入背後往往伴隨驚人的支出。曾是日本福岡中洲知名酒店、長年穩坐業績第一名的酒店公關乃南Haru（乃南はる），近日在節目中坦言，自己月收入約200萬至300萬日圓（約新台幣40萬至60萬元），但為了維持頂尖酒店公關形象，每月光是治裝、美容及送客禮物等開銷就超過100萬日圓（約新台幣20萬元）。

棺材「重複用」！家屬告別式哭錯人、骨灰拿錯 英國黑心殯葬業者爆67罪

把親人的遺體交給殯葬業者，本以為能好好送完最後一程，沒想到最後拿到手中的骨灰，竟可能根本不是自己的家人。英國一名殯葬業者被控長期囤放數十具遺體，甚至重複使用棺材，導致有家屬在告別式上對著陌生人的遺體哀悼。受害家屬痛批，業者造成的傷害太深，「無論判多久都不夠」。

父跑去剪髮喝酒 留1歲半兒子熱死111℉車內 被判42年

福斯新聞網報導，佛州一名父親加德納(Scott Gardner)去年6月將18個月大的兒子塞巴斯提安(Sebastian)獨留在悶熱的卡車內數小時，自己去附近的理髮廳理髮，又去酒吧喝酒；兒子被救出時已經死亡，體溫高達華氏111.2度。加德納在23日因二級謀殺、加重虐待兒童罪、疏忽照顧兒童罪等罪，被法官判處42年有期徒刑。

富士山絕景當前…敞篷跑車囂張甩尾烙胎痕 停車場管理公司怒了

據日媒FNN報導，距離日本著名觀光勝地蘆之湖約2公里、神奈川縣箱根町附近的「大觀山停車場」，日前發生一起惡劣的跑車甩尾事件。監視器畫面拍下，一輛淺藍色敞篷跑車在現場囂張打轉、竄出陣陣白煙後揚長而去，且在地面留下難以清除的清晰胎痕。

下班路上也加班！印度社畜等紅燈「掏筆電工作」 網嘆：該頒最佳奴隸獎

近日印度一則影片在X上引發熱議。當時正值尖峰時段，大批車流塞在紅綠燈前，影片中一名機車騎士沒有乾等，而是拿出筆電開始工作。這一幕被旁邊的公車乘客拍下，並在網路上廣為流傳，在X上已有632萬次瀏覽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。