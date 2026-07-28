棺材「重複用」！家屬告別式哭錯人、骨灰拿錯 英國黑心殯葬業者爆67罪

把親人的遺體交給殯葬業者，本以為能好好送完最後一程，沒想到最後拿到手中的骨灰，竟可能根本不是自己的家人。英國一名殯葬業者被控長期囤放數十具遺體，甚至重複使用棺材，導致有家屬在告別式上對著陌生人的遺體哀悼。受害家屬痛批，業者造成的傷害太深，「無論判多久都不夠」。

根據《每日郵報》報導，47歲殯葬業者布希（Robert Bush）經營Legacy Independent Funeral Directors，涉嫌妨礙30具遺體獲得合法且有尊嚴的安葬，並欺騙將親人後事交由他處理的家屬，目前因67項罪名等待法院判刑。檢方指出，至少有226人成為受害者，案件規模之大，量刑程序更罕見安排長達5天。

更駭人的是，布希的殯儀館內一度囤積數十具遺體，還存放約半噸骨灰，有員工形容現場宛如「恐怖場景」。警方2024年進入殯儀館後，發現多具處於不同腐敗程度的遺體，其中甚至有一具全裸遺體直接躺在地面擔架上，另在牛皮紙袋內發現一具胎屍。現場地板還可見遺體腐敗留下的痕跡，一旁拖把與水桶中也被發現相關殘留物。

案件之所以曝光，是因一名員工摩爾（Patrick Moore）私下向其他殯葬公司人員透露，館內存放著29具遺體，其中一些甚至「已經放了好幾年」。他趁布希前往美國度假期間，冒著可能遭報復的風險讓兩人進入殯儀館查看，儘管布希曾交代他不得帶任何人進入。兩名業者看到現場後震驚不已，最後直接攔下一輛路過的警車報案。

檢方還指出，布希不僅在遺體處理上出現嚴重問題，甚至疑似重複使用棺材，導致部分家屬以為棺木中躺的是自己的親人，實際上卻是陌生人；也有家屬收到的骨灰根本屬於其他死者。更離譜的是，他還被控將原本應支付喪葬費用的款項挪作私人用途，甚至偷走告別式上的慈善捐款。

2017年3月至2024年4月間，布希的公司及個人帳戶共收到超過300萬英鎊（約新台幣1.29億元），但相關金額與向英國稅務海關總署申報的營業額並不相符。檢方並指控他有揮霍性個人支出，其中近90萬英鎊（約新台幣3878萬元）支付給妻子維琪（Vikki Bush），布希自己則曾前往美國度假觀看摩托車賽事。

受害家屬在法庭上表示，親人過世本就是最痛苦的時刻，卻在多年後才得知，當初送走的人可能根本不是自己的家人，甚至無法確認手中的骨灰究竟屬於誰。有人直言，布希造成的創傷已經無法挽回，「沒有任何刑期足以補償他帶來的傷害」。