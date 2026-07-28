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下班路上也加班！印度社畜等紅燈「掏筆電工作」 網嘆：該頒最佳奴隸獎

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名男子等紅燈時掏出筆電工作。圖／擷取自X @SaffronChargers
印度一名男子等紅燈時掏出筆電工作。圖／擷取自X @SaffronChargers

近日印度一則影片在X上引發熱議。當時正值尖峰時段，大批車流塞在紅綠燈前，影片中一名機車騎士沒有乾等，而是拿出筆電開始工作。這一幕被旁邊的公車乘客拍下，並在網路上廣為流傳，在X上已有632萬次瀏覽。

PO文者猜測，該男子上了8小時的班、下班路上還在工作，表示很有可能到家後仍要繼續加班。原PO哀嘆，「在印度，人們已經逐漸變成機器」。

這篇貼文引發廣大網友討論，認為這現象實在太可悲，「這不健康！想想看，他駕駛的時候會有多分心」、「我想頒給他最高奴隸獎」、「這是企業對員工的剝削」、「用『殭屍』來形容都不為過」。

許多人也檢討印度的人口過剩、社會壓力等問題，「我至今仍不明白為什麼1950、1960年代沒有考慮過控制人口。這個人這麼拚命，是因為他害怕被更年輕的畢業生搶走工作」、「印度一般家庭男人經常背負著工作、家庭平衡、經濟壓力、職業倦怠和巨大的社會期望」。

當地媒體《India Today》引用這則影片，指出對許多人來說，這短短16秒的影片並非單純只是「一個男人在塞車時打開筆電」，而是反映出一種深層的工作文化：即使是5分鐘的紅燈時間，也不等於休息時間，而是繼續工作的機會。

印度 社畜 工作 加班 筆電 壓力

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