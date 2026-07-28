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富士山絕景當前…敞篷跑車囂張甩尾烙胎痕 停車場管理公司怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本箱根蘆之湖附近的大觀山停車場發生敞篷跑車甩尾的危險事件。 示意圖／Pakutaso
日本箱根蘆之湖附近的大觀山停車場發生敞篷跑車甩尾的危險事件。 示意圖／Pakutaso

據日媒FNN報導，距離日本著名觀光勝地蘆之湖約2公里、神奈川縣箱根町附近的「大觀山停車場」，日前發生一起惡劣的跑車甩尾事件。監視器畫面拍下，一輛淺藍色敞篷跑車在現場囂張打轉、竄出陣陣白煙後揚長而去，且在地面留下難以清除的清晰胎痕。

事發於26日上午約7點半，這座能遠眺富士山與蘆之湖美景的免費停車場，突然駛入一輛淺藍色敞篷跑車。駕駛在場內突然猛打方向盤高速甩尾，且因車胎劇烈摩擦地面產生濃濃白煙，隨後迅速離去。即使已是隔日，現場地面依然留著粗黑的圓形甩尾痕跡。

負責管理該地的「箱根Turnpike」公司社長川上哲治對此事感到震驚又憤怒。他指出，停車場空間並不大，且事發當時周邊停放了其他車輛，甚至有民眾站在摩托車旁，這種危險行為極可能引發嚴重車禍。雖然過去該地也曾有甩尾目擊紀錄，但留下如此嚴重的痕跡還是頭一遭。

關於善後工作，川上社長坦言相當頭痛。要消除這些胎痕，必須請專業廠商大力刷洗或刨除路面，遭破壞的白線也需重新繪製，預估修繕費用將高達數十萬至百萬日圓（約台幣20萬元）。由於故意甩尾破壞路面恐構成器物損壞罪，管理公司已透過監視器影像鎖定涉案車輛，目前正準備正式向警方報案，同時呼籲民眾切勿在供人休憩賞景的場所進行危險駕駛。

富士山 跑車 日本 停車場

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