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波蘭男子全身埋雪下逾2小時 打入健力士世界紀錄

香港01／ 撰文／成依華
波蘭男子2026年Damian Kasprzyk挑戰把全身埋在雪下，長達2小時12分鐘12秒，成功打入健力士世界紀錄。 圖／健力士世界紀錄網站
波蘭男子2026年Damian Kasprzyk挑戰把全身埋在雪下，長達2小時12分鐘12秒，成功打入健力士世界紀錄。 圖／健力士世界紀錄網站

健力士世界紀錄網站（Guinness World Records）7月23日公布，波蘭41歲男子達米安（Damian Kasprzyk）於今年2月挑戰把全身埋在雪下，長達2小時12分鐘12秒，成功打入健力士世界紀錄。

他2月21日在波蘭成功挑戰，如今獲認證列入「與雪直接全身接觸時間最長的男子」（longest time spent in direct full body contact with snow (male)）紀錄。在影片中，他先伏在地上，其他人把雪覆蓋在他身上，讓他只露出頭部，身體其餘部份都在雪下。

達米安是兩孩之父，他在另一世界紀錄保持者、「浸冰水最長時間的男子」瓦萊爾揚（Valerjan Romanovski）指導下接受訓練。他曾把自己浸入冰水和冰中，不過這是他這一次嘗試直接接觸雪來接受這項挑戰。

此並非他的第一項健力士世界紀錄，他的另一紀錄為「全身與冰接觸最長時間的男子」，時間長達5小時1分鐘33秒，在2025年6月創下。

在健力士世界紀錄中，「與雪直接全身接觸時間最長的女子」（longest time spent in direct full body contact with snow (female)）同樣來自波蘭，為瑪麗亞（Maria Bodaj），她的紀錄長達3小時33分鐘33秒。

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文章授權轉載自《香港01》

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