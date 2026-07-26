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溫哥華陽台放床出租稱「私人房」 不到2坪租金超2萬 網友傻眼

香港01／ 撰文／田中貴
租房示意圖。圖／ingimage
租房示意圖。圖／ingimage

土地問題全世界都有，業主當然希望單位愈分愈細、愈細愈多，然後出租「賺到極致」，但做法恐會不人道。租屋中介公司GoTwo Prime Living近日在Facebook Marketplace推出1則招租帖文，顯示加拿大溫哥華有業主在陽台放上單人床，然後當作「私人房」（private room）出租，月租980加元（約新台幣2萬2490元），強調有傢具及位處市中心，今年8月1日可以起租。據了解，業主形容「非常適合學生和年輕專業人士」。

照片可見，該間「私人房」明顯是陽台，設有陽台門，落地玻璃窗可飽覽市中心景色，同時安裝了窗簾，拉上後可保護個人私隱，其中一扇玻璃窗可以打開，房內有一張單人床和床架，床頭有檯燈 ，床尾則有1張白色單人桌椅。該處面積大約45平方呎（約1.26坪），放床後剩餘活動空間有限，而且出入必須經過客廳，相當不便，且未知陽台門是否有隔音功能。

網友笑問：那麼廁所和廚房怎麼辦？

這則廣告隨即被人轉載到Reddit討論區，引來許多網民討論，登頂成為最熱門帖文，「剝削到這樣？」、「賺到盡」、「房租必須是1次性交1年？」、「廁所和廚房怎麼辦？在私人房間內解決？」。之後中介撤下租屋廣告，未知是成功租出，抑或得知引發公憤後決定低調處理。

中介曾發布過類似租屋廣告

事件引來當地媒體報導，有外媒指出，該中介亦曾發布過類似租屋廣告，較大面積的陽台位於加拿大溫哥華市中心，月租1150加元（約新台幣2萬6392元），同樣都有傢具。

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文章授權轉載自《香港01》

陽台 溫哥華 加拿大 租金 租屋

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