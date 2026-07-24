美歌手認罪了！克里斯小子英國夜店涉鬥毆 襲擊音樂製作人
美國R&B歌手克里斯小子（Chris Brown）今天在倫敦出庭應訊，針對他2023年遭控在倫敦一家夜店襲擊音樂製作人，涉嫌鬥毆一事認罪。
法新社報導，37歲的克里斯小子在南華克刑事法院（Southwark Crown Court）出庭應訊，他身穿米色西裝搭配深棕色領帶，站在被告席聽取起訴書後，對檢方提出的鬥毆指控表示「認罪」。
檢方表示，克里斯小子將不會因其他指控受審，包括蓄意對人體造成嚴重傷害和持有酒瓶這類攻擊性武器。他在之前庭審中否認的這些指控，將於日後撤銷。
與克里斯小子同樣面臨鬥毆指控的共同被告、40歲美籍人士艾金洛盧（Omololu Akinlolu）也在法庭上認罪。法院預計10月26日對兩人做出判決。
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