影／蜘蛛人繁忙車道上救人！20歲男穿英雄裝 推輪椅者安全過馬路

美國阿肯色州上演了一場宛如電影情節的「蜘蛛人救援行動」。一名20歲男子身穿蜘蛛人服裝開車上路，恰巧看到一名輪椅使用者陷入危險，於是立即下車協助對方通過道路。這段英勇畫面被交通監視器拍下後，在社群媒體上引發熱烈迴響。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，20歲的海倫塔爾（Christopher Hellenthal）當天去參加超級英雄的主題活動，活動結束後剛好穿著蜘蛛人的服裝，準備開車回家。

當時他行經一條擁有6線車道的繁忙道路，發現一名輪椅使用者準備過馬路，看起來相當危險。於是身為「蜘蛛人」的他沒有多想，馬上就停車下車，協助推著輪椅穿越馬路，直到對方抵達安全位置為止。

交通監視器影片顯示，這名「蜘蛛人」從車上下來後迅速展開行動，整個過程猶如現實版超級英雄場景。海倫塔爾事後接受採訪時表示：「當時我的腎上腺素湧了上來。我只是想，『我穿著這套衣服，做這件事應該會滿有趣的。』」

海倫塔爾透露，自己一直都是超級英雄迷，甚至曾在2018年與漫威漫畫蜘蛛人創作者史丹．李（Stan Lee）過世前見過本人。對他而言，幫助他人正是超級英雄精神的一部分。

瓊斯波羅警察局（Jonesboro Police Department）隨後將這段影片上傳至臉書，短時間內累積超過170萬次觀看。警方在貼文中寫道：「我們在路口監視器中發現了善良的『蛛絲馬跡』。感謝這位先生幫助這名男子安全抵達目的地。不論紅燈或綠燈，永遠都有時間做正確的事。」

許多網友也紛紛留言讚揚海倫塔爾的行動。有網友認為，海倫塔爾的舉動避免了一場可能發生的交通意外，值得獲得公民表揚。也有網友留言表示：「他完全不必下車，但他選擇這麼做，阻止了可能發生的災難。」