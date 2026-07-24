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真靠臉吃飯！日超市驚見大量藤原龍也「大臉生菜」 本人看了也吐槽

香港01／ 撰文／小白
日本實力派男星藤原龍也。圖／取自X@fujiwara_staff
日本實力派男星藤原龍也。圖／取自X@fujiwara_staff

憑藉真人版電影《死亡筆記本》飾演男主角「夜神月」紅遍亞洲的44歲日本實力派男星藤原龍也，自2013年結婚成為人父後，形象愈來愈親民。日前，有日本網友在當地超市的蔬果區，驚喜發現印有藤原龍也「浮誇顏藝大臉」包裝的生菜，衝擊力十足的視覺效果隨即在網上爆紅！

限量1萬顆「藤原龍也生菜」衝擊超市

日本食品巨頭味之素（Ajinomoto）與JA全農長野合作，推出了一項名為「拜託買生菜」的限定企劃，官方將藤原龍也標誌性的招牌表情與五官，直接印在生菜的透明包裝薄膜上，限量發售10,000 顆，希望藉此大大提升消費者的購買意慾。

這次藤原龍也接到的，可謂是一份字面意義上的「靠這張臉吃飯」。企劃實為藤原龍也代言的Cook Do®蠔油與長野縣生菜生產商的特別合作，將代言蠔油的藤原龍也的五官與經典表情直接印在透明包裝紙上，擺在超市貨架上吸睛度爆表。

這項看似離譜的聯名企劃，背後原來有著非常有意義的初衷。日本有調查顯示，超過六成受訪者曾因買回家後吃不完，最終在家中丟棄生菜，為此生產商決定出此「奇招」。為避免市民買回家後吃不完而造成浪費，包裝背面更貼心附有二維碼（QR Code），掃碼即可解鎖查看「生菜瞬間消失食譜」，鼓勵大家更快、更美味地吃完整顆生菜。

藤原龍也親自吐槽

對於這次字面意義上的「靠臉工作」，連藤原龍也本人也忍不住無奈吐槽：「有人跟我說『生菜正面臨危機，問我能不能借一下臉』。我說沒問題，結果還真的是『借臉』的工作……到底為什麼啦。」

不少網友在超市看到「夜神月」整張臉包著生菜擺在蔬果區，紛紛被這爆笑造型逗樂，直呼視覺效果太震撼。

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文章授權轉載自《香港01》

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