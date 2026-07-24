網紅扛浴缸登高山拍片遭轟「沒常識」 志工怒搬下山清垃圾

英國一名網紅為拍攝吸睛影片，竟將浴缸搬上威爾斯布雷肯比肯國家公園（Brecon Beacons）最高峰佩尼凡山（Pen y Fan）。他原本想留下「世界最高泡澡」紀錄，卻把浴缸留在山頂，進而引發眾怒，被批評是「毫無公德心」的行為。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，35歲的克里斯多福（Tom Christopher）為了完成這項瘋狂挑戰，親自將重達數十公斤的家用浴缸一路搬上海拔約3,000英尺（約914公尺）的佩尼凡山。他原本打算在山頂泡澡、欣賞夕陽，並將浴缸留置48小時，讓民眾帶著河水上山幫忙填滿浴缸，共同參與這場拍攝企劃。

克里斯多福表示：「我只是想做一些瘋狂的事情，拍一支有趣又酷的影片，呈現我坐在佩尼凡山頂泡澡看夕陽的畫面。」他在7月16日拍攝自己搬運浴缸上山的過程後，還在山腳留下告示，希望邀請路人帶水上山協助完成挑戰。

然而，事情發展卻完全超出他的預期。24小時後，一支正在當地參與志工活動的卡迪夫橄欖球隊（Cardiff Rugby Academy）發現山頂上的浴缸，因不清楚其用途，以為有人隨意棄置垃圾，便決定自行將浴缸搬下山。

球隊發言人分享活動照片時表示，當天除了協助國民信託（National Trust）進行環境維護工作，也完成了一項意外任務「把浴缸從山頂搬下來」。不過完成後發言人也忍不住批評：「到底是誰把浴缸留在山上？真是毫無常識。」

面對外界批評，克里斯多福隨後道歉，表示自己原本沒有惡意，並認為這是一項「真正出於善意」的企劃。他坦言，將浴缸搬上山非常困難，但當時想說先放置48小時，之後再親自帶回，因此應該在浴缸旁留下說明。

不過，國民信託巡查員後來通知他，浴缸已經被壓碎處理。克里斯多福透露，這個浴缸讓他損失400英鎊（約新台幣1萬7,000元），甚至造成財務壓力，但他也承認這次學到了教訓。

他的影片上傳網路後，在短短4小時內累積超過20萬次觀看。他表示，原本的想法不只是自己泡澡，而是希望變成一項社群活動，讓大家一起參與。不過，許多網友仍認為此舉已構成山區亂丟垃圾，要求他接受處罰。

根據威爾斯規定，非法棄置垃圾最高可罰1,000英鎊（約新台幣4萬3,000元），未來更可能提高至5,000英鎊（約新台幣21萬5,000元）。國民信託威爾斯分部表示，浴缸被移除是因為可能危害遊客安全，也可能污染具有科學價值的保護區。他們提醒遊客，造訪山林、鄉村與海岸時應遵守「不留下痕跡」（leave no trace）原則，保護自然環境。