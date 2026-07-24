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小三要求不戴套！元配「寄HIV藥物給她」揭丈夫驚人祕密

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名人妻揭穿丈夫健康秘密，還寄HIV治療藥給小三。示意圖／Ingimage
泰國一名人妻揭穿丈夫健康秘密，還寄HIV治療藥給小三。示意圖／Ingimage

泰國一名人妻近日因丈夫疑似出軌，向律師諮詢離婚及法律行動相關事宜。沒想到她除了揭露丈夫的不忠行為外，更將丈夫疑似使用的HIV（人類免疫缺乏病毒）治療藥物寄給外遇對象，讓對方得知丈夫隱瞞的健康狀況，引發網路熱議。

根據《The Thaiger》報導，這起婚姻糾紛近日曝光，泰國律師阿努頌（Anusorn）7月20日在臉書發文，分享案件經過。律師貼出一張HIV治療藥物照片指出，當事人妻子並未立即透過司法程序處理，而是選擇先將相關藥物寄給丈夫疑似外遇的女子，希望讓對方了解情況。

根據律師轉述，人妻曾向丈夫質問，與外遇對象發生性行為時是否有採取防護措施。丈夫據稱回應，對方不希望使用保險套。妻子因此懷疑，丈夫可能未向對方坦承自身健康資訊，恐讓另一名女子在不知情情況下面臨風險。

阿努頌表示，這名疑似介入婚姻的女子年約20歲，目前尚無法確認對方是否事前知悉相關狀況，也不清楚她收到藥物後的反應。由於案件涉及個人隱私，當事人身分均未被公開。

律師也透露，人妻目前正準備採取法律行動，並預計於8月4日正式辦理離婚登記。不過，目前丈夫涉及外遇及隱瞞健康資訊等指控，尚未經法院審理確認。

事件曝光後，在泰國社群引發討論，不少網友關注婚姻背叛、健康資訊揭露，以及涉及HIV感染風險時，當事人應如何保障自身權益等議題。

外遇 泰國 HIV

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