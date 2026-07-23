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影／泰離奇意外…駕駛跳車救甩飛乘客 留後座2人一臉驚恐衝撞翻車

香港01／ 撰文：羅保熙
圖為行駛在泰國曼谷街頭的機動三輪車，非當事高爾夫球車。 歐新社
圖為行駛在泰國曼谷街頭的機動三輪車，非當事高爾夫球車。 歐新社

近日，一段高爾夫球車離奇連環失控的片段在社群平台洗版瘋傳。從影片可見，一名女司機駕車載著3名乘客沿海濱道路行駛，當駛至一急彎時，坐在前排的女乘客突然被拋出車外。女司機見狀情急在未有先煞車的情況下，便直接跳車救人，結果車輛在無人駕駛下繼續前行，不久便撞向路旁翻車。短短數秒內4人先後以不同方式倒地。

上述片段長約13秒，可見4人乘坐一輛高爾夫球車。身穿黑色透視上衣的女子負責駕駛，旁邊坐著一名身穿粉紅色裙、手持飲品的女乘客，後排則另有兩人。

高球車沿鋪設好的道路行駛，駛至轉彎處時，女司機突然大幅向右扭動方向盤，前座乘客疑因離心力失去平衡，整個人被拋出車外，翻滾倒在路面。

女司機目睹身旁人墜車後，本能地立即起身跳下車救援，卻忘記高爾夫球車仍在移動，未有踩停煞車。她跳車時自己亦失足倒地，無人操控的車子則繼續向前滑行。

後座乘客最初似乎還未意識到司機已離開，直至車輛逐漸偏離道路，兩人才驚覺大事不妙，其中一人伸手試圖控制車輛，但高爾夫球車隨即撞向路旁，影片亦在碰撞一刻中斷。

事後，一位名叫Daniel McNally的人在社群平台Instagram講述事件，他是車上唯一男乘客。他指，事發在泰國，而他本人是一位喜歡獨自旅行的遊客。

雖然他並未詳細說明自己是如何與其他三人同乘一輛車的，但表示他在意外後很快就離開了泰國前往柬埔寨。他聲稱，由於車禍造成的腿部傷口感染，他陷入了敗血性休克，並在柬埔寨的一家醫院住了整整一周。

目前，他正在籌款用於支付治療費用，以及賠償高爾夫球車損壞的損失，因為該名女司機無法負擔這筆費用。

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文章授權轉載自《香港01》

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