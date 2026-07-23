快訊

大熊受困電線桿頂！專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大熊受困電線桿頂！專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。圖／ 截自 X / ScottEnlow
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。圖／ 截自 X / ScottEnlow

社群媒體近日瘋傳一段令人難以置信的畫面，可見一頭大熊受困於電線桿頂端，美國內政部也轉發影片。不過，新墨西哥州魚類與野生動物部門表示，儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡

紐約郵報報導，這支影片經查證並非造假。事件20日發生在美國新墨西哥州格萊斯頓（Gladstone）鄉間，畫面可見這隻氣喘吁吁的大熊用前掌緊抓電線桿橫臂，後腿則懸在下方。錄下影片的人士打電話報案，表示：「我要通報一隻熊在電燈桿頂端。」

接線員表示已接獲通報，也已打電話給漁獵部門，但「他們說無能為力」。接線員解釋，野生動物專家若對這隻爬上電線桿的熊施打鎮定劑，牠恐因墜落喪命。

目擊者穆倫斯（Shannon Mullens）接受Storyful採訪時表示，她當時正沿著56號公路從新墨西哥州前往奧克拉荷馬州，途中發現這隻不幸的熊。她說：「起初我們真的不敢相信自己看到的景象，因此掉頭回去再看一次。我們一開始以為那隻熊已經死了，直到靠近後才發現牠還活著。」

影片上傳X平台後迅速引發關注，迄今累積近800萬次觀看，網友對這頭大熊不同尋常的落腳處目瞪口呆。美國內政部22日也轉發影片，開玩笑寫道：「我們感謝大家對『美國能源主導地位』的熱情，但我們指的不是這個。」

不幸的是，新墨西哥州魚類與野生動物部門告訴紐約郵報，儘管地方當局竭盡所能，這隻熊仍在獲救前觸電死亡。

紐約郵報指出，這種令人費解的情況過去也曾發生，例如2021年就有另一隻熊受困於亞利桑那州一根電線桿頂端，但最終安全獲救。野生動物專家認為，熊隻，尤其是年幼或受到驚嚇的熊，在被人群、車流或狗驚擾後，可能將電線桿當作高大樹木攀爬，因而出現這類情況。

美國 死亡

延伸閱讀

私幼不當對待13童 家長看800小時監視器畫面揪76起怒提告

高雄馬頭山又發生「犬殺」事件 梅花鹿遭遊蕩犬圍攻傷痕累累

李清志／城市與動物

罕見！大阪市內現迷途小鹿 DNA揭「真實身世」：竟是25公里外奈良來客

相關新聞

影／大熊受困電線桿頂！專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

社群媒體近日瘋傳一段令人難以置信的畫面，可見一頭大熊受困於電線桿頂端，美國內政部也轉發影片。不過，新墨西哥州魚類與野生動物部門表示，儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。

日本偽君子？世界知名人權組織爆出霸凌把人逼瘋

國際特赦組織日本分會職場霸凌案：霸凌者事務局長遭解職，吹哨者受訪還原經過

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。