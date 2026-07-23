Booking訂「整間民宿」竟藏陌生男子！一家四口驚逃 她曝像Netflix犯罪紀錄片

愛爾蘭一名女子透過Booking.com預訂民宿，準備與伴侶及兩名孩子參加完家族生日聚會後入住，沒想到深夜返回時，竟在客廳一面薄牆後方發現藏著一名男子，嚇得一家人連夜逃離。Booking.com事後證實已介入調查，並暫停該房刊登；警方則表示，目前未發現涉及刑事犯罪的情形。

根據「愛爾蘭鏡報」報導，泰瑞絲（Therese）日前在倫斯特地區預訂一間標榜「整間房屋由旅客使用」的民宿。她入住前曾與房東碰面拿鑰匙，當時發現屋內烘衣機正在運轉，樓下兒童房旁還有一間上鎖的房間，因此詢問房東晚上是否會留在屋內，對方明確回答不會。

一家人隨後前往參加聚會，直到深夜返回住宿處，卻發現原本未運轉的洗衣機正在洗衣服，讓泰瑞絲懷疑房東可能曾經回來。由於孩子準備睡覺，她先將洗衣機關掉，但心中仍感到不安，於是請伴侶檢查屋內各個房間。

兩人檢查時，注意到客廳有一面外觀看似隔間牆的薄石膏板，僅用釘子簡單固定，似乎可以移動。伴侶將板子拉開後，後方是一片漆黑，但隨即傳出男子發出「嘿、嘿」的聲音。

泰瑞絲回憶，她當下驚問「牆後面有人嗎？」對方回答「有」。雖然該名男子並未走出來或靠近他們，但她立即抱起孩子逃離房子。她形容，孩子們當場僵在原地、嚇得說不出話，所有人只能看到牆後一個漆黑的洞口，完全不知道裡面的空間有多大，也不知道男子為何藏在裡面。

泰瑞絲之後在屋外遇到房東，對方卻否認先前曾與她見面。她當面質問房東，明明可以事先告知晚上會回來，為何要躲在牆後，讓她與孩子受到嚴重驚嚇，結果房東竟回答，「我的Google評論可不是這麼寫的」，意指自己的Google評論沒有相關負評。

泰瑞絲表示，這段經歷讓她感覺像身處Netflix犯罪紀錄片中，直到現在仍未走出陰影。她坦言，未來可能不會再預訂度假屋或民宿，只敢選擇飯店入住，甚至回到自己家後，仍不時感到不安全。

Booking.com發言人表示，平台非常重視旅客人身及住宿安全，接獲通報後已立即針對該房展開調查，目前調查仍在進行中，期間已暫停該房刊登。

愛爾蘭警方也證實曾到場處理，但表示截至目前為止，尚未發現涉及刑事犯罪的情形。