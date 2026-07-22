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心臟驟停才發現…救護車衝現場竟「沒帶裝備」 5旬婦無法急救送醫不治

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一輛救護車接獲報案後趕赴現場載送一名50多歲婦女，沒想到途中患者心臟驟停，救護人員卻驚覺車上缺少原本應隨車配備的復甦設備。示意圖／Ingimage
日本一輛救護車接獲報案後趕赴現場載送一名50多歲婦女，沒想到途中患者心臟驟停，救護人員卻驚覺車上缺少原本應隨車配備的復甦設備。示意圖／Ingimage

日本德島縣近日傳出一起令人錯愕的救護事件。一輛救護車接獲報案後趕赴現場載送一名50多歲婦女，沒想到途中患者病情急轉直下、心臟驟停，救護人員準備實施急救時，卻驚覺車上竟缺少原本應隨車配備的復甦設備，只能先進行胸外按壓應變。事後追查才發現，相關器材稍早曾被拿去進行CPR訓練，卻在課程結束後遺忘放回救護車，這起因裝備管理疏失引發的事件，也讓外界再度關注救護車急救設備管理是否落實。

據日媒《讀賣新聞》報導，德島縣那賀町消防部門表示，今年4月初，一名消防員為了進行心肺復甦（CPR）教育訓練，將救護車上的「復甦救護醫療包」取下使用，其中包含手動呼吸器（Bag Valve Mask，俗稱甦醒球），這類設備是急救時協助患者維持呼吸的重要器材，也是救護車的標準配備之一。然而，當天上午訓練結束後，相關器材卻沒有歸還至原本的救護車，導致車輛在下午出勤時竟帶著「缺裝備」的狀態上路。

當天下午，一名50多歲婦女因身體不適，由丈夫撥打119報案求助，救護車迅速抵達並展開送醫。然而在轉運途中，女子病況突然惡化並出現心臟驟停，救護人員準備依照標準流程進行心肺復甦時，才發現車內缺少手動呼吸器，無法完整執行相關急救措施，只能先持續進行胸外按壓，數分鐘後患者情況仍持續惡化，送抵附近醫院後最終仍宣告不治。

院方事後說明，根據患者當時的病情判斷，即使救護車上備有相關急救設備，缺少手動呼吸器「不太可能」是造成死亡的直接原因。不過，此次事件仍凸顯救護車裝備管理的重要性。一般而言，救護車上的急救器材都需在每次出勤前完成點檢，一旦缺少關鍵設備，恐將影響第一時間的醫療處置效率，也可能增加現場應變難度。

事件曝光後，那賀町消防部門已立即檢討相關流程，除增設備用手動呼吸器外，也調整訓練方式，要求今後演練不得直接拆用值勤救護車上的必要裝備，或必須建立更嚴格的歸還與確認機制。消防部門負責人湯淺正人表示，未來將徹底強化設備管理，避免類似情況再次發生，確保每輛救護車在接獲任務時，都能以完整配備投入第一線救援。

救護車 日本

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