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日本必買！日清「冷泡杯麵」禁加熱水 5分鐘開吃「有驚豔到」
酷暑難耐的夏季，連吃碗泡麵都嫌熱嗎？日本知名泡麵品牌「日清食品（NISSIN）」日前發表創新新品，宣布推出品牌問世55年來首款「禁止使用熱湯」的「冷泡版杯麵（冷しカップヌードル）」。這款專為夏天打造的冷水泡麵，強調只需注入冷水靜置5分鐘即可食用，消息一出吸引大批赴日遊客開箱搶購。
根據日清食品官方資訊，為了因應近年來的極端高溫，團隊歷經長達5年的精細研發，終於開發出取得專利技術的「コールドリハイド製法（冷水復原製法）」。這項技術打破過去泡麵必須沖泡熱水的困境，專用麵條只要注入約5度至10度的冷藏水，等待5分鐘後即可恢復Q彈與滑順口感，完全不需要另外準備熱水或冰塊，方便性極高。
而這次登場的新品共有兩款特色風味，每碗零售價為285日幣（約新台幣57元）：
「香辣泡菜風味（ピリ辛キムチ味）」： 以雞肉精華為基底，融合泡菜的酸辣口感，配料包含標誌性的「謎肉」、泡菜、雞蛋與蔥花。
「雞鹽檸檬風味（鶏塩レモン味）」： 結合雞肉、柴魚與煮干的鮮味，搭配檸檬清香，口感清爽，配料包含蒸雞肉塊、赤ピーマン（紅甜椒）等。
這款標榜一罐冷水就能開吃的產品，讓許多品嚐過的網友讚不絕口，紛紛留言：「檸檬有驚豔到」、「好適合懶人吃泡麵」、「不方便燒熱水的救星耶」。也有不少人點出，不需熱水的泡麵非常適合當作防災物資或露營野餐的戰略糧食。
有趣的是，有網友實測後推薦，香辣泡菜風味可直接以鮮奶或豆漿替代冷水，完美中和辣度並提升濃郁口感；雞鹽檸檬口味，則有香港與台灣網友嘗試注入冰無糖綠茶，驚呼風味極其協調，甚至有人提議加入無糖氣泡水增加爽脆口感。
面對這波冷泡麵熱潮，不少正在日本旅遊的網友也回報，目前日本各大超商（如 FamilyMart、7-11 等）、唐吉訶德及藥妝店均有陸續上架，但因熱銷關係可能需要多逛幾家採買。
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