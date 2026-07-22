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機上被熱咖啡潑一身還遭奧客反咬！50歲男遭咆哮 靠空服員神救援

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名男性乘客在機上遭隔壁旅客潑灑熱咖啡，對方甚至大聲咆哮推卸責任。所幸座艙長迅速將被害人引導至安全區域並協助處置，成功化解危機。示意圖／Ingimage
日本一名男性乘客在機上遭隔壁旅客潑灑熱咖啡，對方甚至大聲咆哮推卸責任。所幸座艙長迅速將被害人引導至安全區域並協助處置，成功化解危機。示意圖／Ingimage

日本一名50多歲的男性上班族日前搭機前往九州出差時，遭隔壁座位的六旬夫婦不慎將熱咖啡灑落在他褲子上，沒想到對方不僅毫無悔意，竟還當場大聲咆哮倒打一耙，指責是被害人坐姿不當導致。

根據日媒《イチオシ》報導，這起衝突發生於一班由羽田空港飛往福岡空港的航班。當時坐在經濟艙靠窗位置的50多歲男性被害人，正安靜地翻閱公務資料。坐在其隔壁座位的，是一對年約60多歲的夫婦，兩人從登機起便不斷以大聲喧嘩、猛力拉扯前座椅背等缺乏公德心的行為干擾周遭秩序。

就在降落前約一小時，隔壁的婦人在整理托盤時不慎弄翻餐具，整杯滾燙的熱咖啡瞬間灑落被害人的大腿至膝蓋處。被害人被燙得失聲驚呼，不料該名婦人非但沒有一句道歉，反而當場推卸責任，痛罵是被害人坐姿不正、空間狹窄「撞到她的手」才會釀禍；坐在走道側的丈夫隨後更加入戰局，大聲對被害人進行人格辱罵。

面對失控咆哮的夫婦，被害人理性研判繼續對話毫無意義，立刻按鈕通報空服員。座艙長獲報後迅速趕抵現場，果斷地將失控的夫婦與被害人分開，並引導被害人前往備餐區附近休息避難。

進入安全區域後，空服員親切地提供冰敷毛巾與備用換洗衣物，撫平被害人的驚恐情緒。航班降落後，航空公司更主動開立協助負擔衣物乾洗費用的官方文件，同時也留存了肇事夫婦的聯絡方式，確保後續賠償事宜有據可循。

事後，該名男性投稿者感嘆，在機艙這種無法逃跑的密閉空間裡，一旦對方情緒失控，即便自己完全站得住腳，也萬萬不可直接對罵，否則只會僵化衝突，應立即尋求幫助，才能確保自身安全。

日本 空服員 日媒 咖啡

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