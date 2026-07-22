高薪神話幻滅？矽谷菁英失業16個月領救濟餐 投逾6千封履歷靠1關鍵翻身

美國矽谷科技業裁員潮下，中高階人才的求職路有多艱難？曾在支付巨頭PayPal任職長達10年的高階經理人約翰（John Huân Vũ），在2024年7月驟然面臨中年失業的衝擊。在接下來長達16個月的「瘋狂求職馬拉松」中，約翰利用Excel表格嚴密追蹤進度，申請超過2000家企業，累計投遞了高達6000多份履歷，並參與了數十場面試。

然而，近年科技業就職市場發生了天翻地覆的轉變，AI初審面試、職缺在48小時內火速關閉成為常態。面對長達1年多的零收入困境，即便約翰曾是矽谷科技菁英，也不得不重新審視自己的求職策略，將原本自豪的兩頁傳統履歷，全面縮減並優化為符合「求職者追蹤系統」的一頁式簡歷，在變局中拚命尋求一線生機。

根據外媒「商業內幕」（Business Insider）報導，這場漫長的待業時光，不僅考驗著約翰的專業能力，更將他的家庭經濟推向崩潰邊緣。由於失去主要收入來源，約翰與丈夫的財務狀況急遽惡化，他們每天翻看財務支出表格，甚至做好了最壞的打算，也就是賣掉位於加州聖荷西的房子，或是遠走海外謀生。為了將食物預算壓縮到極致，約翰學會了無數種料理馬鈴薯的方法，並不得不仰賴社區互助社群、優惠券以及發放救濟食品的「食物銀行」。

約翰曾無數次坐在食物銀行外排隊領取救濟餐的車子裡，一邊焦慮地看著車窗外，一邊透過筆電與科技公司進行遠端面試。有時為了確保排在隊伍第一位，他甚至必須提前兩三個小時驅車前往，領完物資後再火速趕回家準備下一場複試。在最絕望的時刻，正是教會社區與互助團體的無私支持，成了支撐失業者度過人生寒冬的唯一支柱。

然而，轉機往往出現在最意想不到的時刻，其中打破僵局的關鍵，竟是一顆約翰多年播下的「善因」。處於求職泥潭中的約翰，選擇在社群媒體Facebook上誠實分享自己的困境與掙扎，這條動態意外引起了一位多年前職場舊識的注意。早在2022年，當這位友人準備從巴西搬遷至加州灣區時，約翰曾毫無保留地向他分享當地生活指南，並熱心協助其適應新環境，而這位老友如今正任職於信用卡巨頭Visa。

2025年10月，在這場失業馬拉松跑了15個月後，老友主動捎來Visa高級顧問的職缺訊息。儘管約翰第一時間懷疑自己是否能勝任，但在老友對其工作職業道德與溝通能力的強力推薦與背書下，他順利通過層層關卡。去年11月，正值他40歲生日當天，約翰迎來了副總裁的最終面試，並在不久後正式斬獲錄取通知，宣告終結這段長達16個月的失業夢魘。

歷經波折重返職場的約翰，如今以過來人身份為所有深陷求職困境的人提出誠懇建議。他強調，面對瞬息萬變的就業市場，求職者必須放下尊嚴，客觀地重新檢視並徹底翻修履歷，迎合現代企業的數位篩選機制。不過，在高度數位化、冷冰冰的AI招募時代裡，「人際連結與善意」依然是無法被演算法取代的核心競爭力。

回首來時路，精進履歷與瘋狂海投固然為約翰爭取到了面試入場券，但真正改變他命運的，是當年種下的職場善緣。如今，已經重獲穩定生活的約翰，也選擇重新回到那家曾幫助過他的食物銀行擔任志工，用實際行動回饋社會。