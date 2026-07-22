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34歲爺孫戀親吐恩愛秘訣 網暗酸全為錢：我也要湖邊別墅

聯合新聞網／ 綜合報導
相差34歲的夫妻分享恩愛秘訣，引來網友批評。示意圖／AI生成
相差34歲的夫妻分享恩愛秘訣，引來網友批評。示意圖／AI生成

美國南卡羅來納州一對夫妻相差34歲，在網路上分享婚姻中的相處秘訣，引發網友討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的葛蕾森（Gracen Greagen）與60歲的凱文（Kevin Greagen）在影片中分享維持感情的方法，包含每天一起禱告、不單獨喝酒、衝突時仍服務彼此，以及不在關係中斤斤計較等。

夫妻倆在影片中表示，他們的婚姻之所以能夠成功，第一要件就是每天晚上一起禱告。「無論你的信仰為何，花時間表達感謝，能幫助彼此在生活中重新找到連結，也讓自己與伴侶都更加安定。」他們說。

第二項原則是，除非兩人在一起，否則不喝酒。凱文表示，飲酒後容易變得脆弱或失去部分控制，他不希望在伴侶不在時讓自己陷入誘惑。他強調，這並不是要彼此限制，而是要藉此表達對彼此的承諾。

第三項原則是，即使發生爭執，也要繼續為對方付出。凱文表示，在關係順利時照顧對方很容易，但真正困難的是在「暴風雨」來臨時，仍然保持善意與尊重。他認為，夫妻可以不同意彼此的看法，但衝突不應該改變對待對方的方式。

最後一項原則，是不要在婚姻中「記帳」。葛蕾森分享，父親曾告訴她，許多夫妻希望彼此各付出50%，但真正健康的婚姻應該是雙方都願意投入100%。凱文也表示，不要把對方曾經傷害自己的事情列清單記下，應該學習放下，不讓怨恨累積。

然而，影片曝光後，不少網友對這些規則提出質疑。有網友認為，若夫妻需要限制彼此才能避免問題，可能反映出缺乏自制力；也有人覺得這些規範不像自然形成的共識，更像強制性的條約。也有部分網友留言：「我也想要湖邊的別墅」、「我也討厭工作」，暗酸葛蕾森是為錢才配合凱文的種種規定。

面對外界的批評，夫妻兩人表示，他們的關係十分和諧恩愛，並非外界所想的彼此限制控制。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

爺孫戀 婚姻

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