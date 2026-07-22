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影／衣服自己穿上身！史丹佛研發「機器人服飾」 不用動手10秒完成穿衣

聯合新聞網／ 綜合報導
穿衣機器人不到10秒就能幫人穿好衣服。示意圖／ingimage
穿衣機器人不到10秒就能幫人穿好衣服。示意圖／ingimage

每天穿衣服看似再平常不過，但對年長者或行動不便的人來說，拉袖子、扣鈕扣等都可能成為艱鉅的挑戰。美國史丹佛大學研究團隊研發出一款名為「SWAG」（Self-Wearing Adaptive Garments，自動穿戴適應服飾）的創新服裝，利用特殊機器人技術，最快只要10秒就能自動幫使用者穿好衣服，有望大幅提升行動不便者的生活品質。

ODDITYCENTRAL報導，這項技術由史丹佛大學教授岡村（Allison Okamura）與韓國科學技術院團隊開發，原本是為了探索瓦礫堆、狹窄空間，甚至人體內部等難以抵達的區域而設計的。這種名為「藤蔓機器人」（vine robot）的裝置，會像藤蔓攀爬一樣，向前自動延伸攀爬。研究人員金南均（Kim Nam Gyun，音譯）於是靈機一動，開發出自動穿戴的衣物。

研究團隊表示，開發的靈感來自金南均某次下雨騎腳踏車的經驗。當時金南均心想，如果雨衣能在騎車時自動穿到身上，一定會方便許多。藤蔓機器人會像攀附牆面的藤蔓植物一樣，沿著人體輪廓向前延伸，同時將衣物由內向外翻轉，讓衣服自然包覆身體，全程幾乎不需要使用雙手。

這套系統利用空氣壓力推動機器人前進，氣壓越高，穿衣速度越快，最快約10秒即可完成穿戴。目前團隊已成功製作出袖套、長褲以及全身套裝等多種原型，雖然機器人的管狀結構仍清楚可見，但穿戴效果相當穩定，尤其對於高齡者、身障人士及復健患者而言，具有相當大的應用潛力。

研究團隊認為，在人工智慧（AI）被視為解決各種問題的時代，SWAG也證明了一件事：並非所有創新都必須依賴AI或複雜軟體，巧妙的機械工程設計，同樣能解決人們生活中最實際的困難。

機器人

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