快訊

台中燒肉店賣過期和牛一客2700元 日店長等3人遭重判全驅逐出境

大S遺產爭議延燒 王偉忠曝真實狀況：很私密的東西

情緒失控？阿根廷球員賽後揍西班牙一拳惹議 然而事實真相是...

聽新聞
0:00 / 0:00

影／最新消暑神器！日本推「人體冰箱」 入內10分鐘透心涼

聯合新聞網／ 綜合報導
人體冰箱可以容納一個人，讓使用者快速降溫。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
人體冰箱可以容納一個人，讓使用者快速降溫。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

今年夏天氣溫屢創新高，每天都是酷熱難耐，為了快速降溫，日本冷凍設備公司推出專門「冰人」的「人體冰箱」。民眾只需要走進冰箱，關起門來，就能享受降溫效果，降低熱傷害風險。

ODDITYCENTRAL報導，這款名為「Do Hiemon Box」的人體冰箱，外觀看起來其實就是普通的金屬冷藏櫃。冰箱的正面採用透明玻璃門設計，使用者只要打開門走進去，坐在座椅上，就能享受約攝氏5度的冷風吹向全身。業者表示，在炎熱的夏天，只要在裡面待上10分鐘，就能有效降低體溫，舒緩因高溫造成的不適與疲勞。

設備內部會維持約攝氏15度的環境，並提供3種不同的冷卻與送風模式。為避免使用者因降溫過度而感到不適，系統會在20分鐘後自動停止運作。此外，它的耗電量只有一般移動式冷氣的一半，內建滾輪方便移動，也不需要額外施工安裝，可依需求放置在不同場所使用。

目前日本已經有多家工業冷凍設備經銷商販售人體冰箱，每台售價150萬日圓（約新台幣29萬7,000元）。該公司表示，這款冰箱可以用來讓戶外或高溫工作環境中的員工降溫。如果市場反應良好，未來也有機會開放一般家庭購買。

據當地媒體Sora News報導，日本部分公共場所也開始設置人體冰箱，甚至有地方政府免費開放民眾使用，讓路人在炎炎夏日能進去「涼一下」，迅速恢復體力，也成為當地最吸睛的新型避暑設備。

日本 冰箱 高溫 冷氣

延伸閱讀

AI不能取代老師！加州立法拍板：2027年起公立學校教師「必須是真人」

加拿大野火煙霧襲紐約 專家警告：戶外待一天等於抽10根菸

影／AI無人機化身「蚊子殺手」 美國新創公司微型無人機測試成功

布蘭妮突曬嬰兒服神秘稱「想介紹最美好的人」 粉絲瘋猜要當阿嬤了

相關新聞

影／衣服自己穿上身！史丹佛研發「機器人服飾」 不用動手10秒完成穿衣

每天穿衣服看似再平常不過，但對年長者或行動不便的人來說，拉袖子、扣鈕扣等都可能成為艱鉅的挑戰。美國史丹佛大學研究團隊研發出一款名為「SWAG」（Self-Wearing Adaptive Garments，自動穿戴適應服飾）的創新服裝，利用特殊機器人技術，最快只要10秒就能自動幫使用者穿好衣服，有望大幅提升行動不便者的生活品質。

私處「腫如葡萄柚」…女子郵輪之旅遭繩索卡下體 忍痛墜河畫面曝光超驚悚

一趟期待已久的郵輪假期，最後竟變成一場高額醫療與漫長治療的噩夢。美國路易斯安那州一名28歲女子首次搭乘郵輪出遊，卻在洪都拉斯參加岸上活動時，因繩索鞦韆疑似發生設備問題，導致私密部位受到嚴重創傷。她起初以為只是擦傷，沒想到傷勢迅速惡化，私處腫脹到「像葡萄柚一樣」，甚至痛到無法行走，只能靠輪椅移動。由於病況持續惡化，她不僅接受兩次手術，還得搭乘醫療專機返美治療，整趟旅程光是醫療撤離與相關費用就高達5萬美元（約新台幣161.9萬元）。

影／最新消暑神器！日本推「人體冰箱」 入內10分鐘透心涼

今年夏天氣溫屢創新高，每天都是酷熱難耐，為了快速降溫，日本冷凍設備公司推出專門「冰人」的「人體冰箱」。民眾只需要走進冰箱，關起門來，就能享受降溫效果，降低熱傷害風險。

峇里島恐怖情殺！新加坡男勒斃印尼女友 數十公仔藏屍伴新歡過夜

峇里島發生驚悚伴屍情殺案，26歲新加坡男子MZ因感情糾紛勒斃同居女友AS，並以公仔掩蓋屍體後帶新歡共度春宵。案件因死者胞弟聞到異味而揭發，MZ隨後在逃亡3小時後被捕。警方調查中。

加拿大33歲男子公園強拖女子性侵搶劫 被捕揭違居家軟禁及宵禁令

加拿大安大略省杜蘭區發生一起性侵案，一名33歲男子因違反居家軟禁及宵禁令，被控性侵和搶劫等多項罪名。該男子於7月13日在惠特比的易洛魁海灘公園襲擊一名陌生女子，警方迅速拘捕其並呼籲市民提供線索。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。