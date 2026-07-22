峇里島恐怖情殺！新加坡男勒斃印尼女友 數十公仔藏屍伴新歡過夜

印尼峇里島發生一宗駭人聽聞的伴屍情殺案，1名26歲新加坡籍男子疑因感情糾紛，狠心將交往近一年的印尼籍同居女友勒斃，其後將屍體藏於出租套房內，並以大量毛公仔掩蓋。冷血的是，疑兇當晚更帶同僅認識3天的新歡回兇案現場過夜，「伴屍共度春宵」。案件最終因死者胞弟登門尋人，聞到強烈屍臭味而曝光。當地警方接報後迅速展開追捕，於3小時內將企圖潛逃的疑兇拘捕。

感情糾紛動殺機 徒手勒頸15分鐘

綜合媒體報道，案發地點位於峇里島南登巴薩（South Denpasar）Pedungan區的一處出租套房，26歲的新加坡籍男子MZ（化名），與26歲的印尼籍死者AS（化名）在該處同居約一年，兩人近期感情出現裂痕，疑因女方懷疑男方出軌而引發激烈爭執。7月11日上午約11時，MZ痛下殺機，徒手緊掐女友頸部長達15分鐘，導致女方當場窒息身亡。

數十公仔佈陣藏屍 帶新歡回凶宅過夜

MZ犯案後的行徑極度冷血，他將女友的遺體轉移至隔壁房間，用數十個毛公仔及地毯將屍體層層掩蓋，並特意打開房內空氣清新機，企圖掩飾遺體日漸腐敗的惡臭。命案發生的同日深夜，MZ竟邀請一名僅認識3天的新歡女子，回到這間「藏屍房」過夜。該女子事後向警方透露，當晚進屋時已察覺有異味，但未有多想，直至7月14日，她無法忍受惡臭並再次詢問氣味來源時，MZ竟老羞成怒，更用拳頭猛砸牆壁發洩。

胞弟登門聞惡臭 揭發命案怒打疑兇

這宗伴屍案最終由死者的胞弟親自揭發，由於多日來無法與姊姊取得聯絡，死者弟弟RA於7月15日晚間親赴該出租套房尋人。他剛抵達現場，便聞到房內傳出強烈的腐敗惡臭，此時疑兇MZ恰好從隔壁房間走出，RA立即質問姊姊下落，但MZ始終一言不發。RA心生疑慮，推開房門赫然發現在一堆公仔底下，隱約露出死者的部分遺體。悲憤交加的RA情急下隨手拿起電單車頭盔猛烈擊打MZ，MZ見事敗即刻騎電單車逃離現場。

潛逃3小時落網 法醫驗屍揭穿謊言

警方接報趕抵現場，發現死者身穿深色上衣與棕色內褲俯臥在地，遺體已高度腐敗並出現皮膚脫落，警方隨即根據線索展開大規模搜捕，案發約3小時後，在努拉萊繞道（Ngurah Rai Bypass）往沙努爾（Sanur）方向成功截獲疑兇，MZ被捕時一度企圖反抗，但最終被警員制服。

面對盤問，MZ雖承認曾勒住死者頸部，但堅決否認曾毆打對方，辯稱死者身上的其他傷勢是兩人在拉扯間，死者從床上摔下頭部撞地所致。

然而，法醫報告顯示死者的左嘴唇、右額、太陽穴及頭部均有明顯的瘀青與皮下出血，完全不符合單純跌倒的特徵。此外，當地移民局資料顯示，這名涉嫌謀殺的新加坡籍男子，自2025年起一直以旅客身份逾期逗留印尼，目前案件仍在進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》