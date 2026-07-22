加拿大33歲男子公園強拖女子性侵搶劫 被捕揭違居家軟禁及宵禁令

加拿大安大略省杜蘭區（Durham Region）發生嚴重性侵案。1名正接受「居家軟禁」及「宵禁令」約束的33歲男子，涉嫌在公園強行將1名陌生女子拖入樹林性侵並恐嚇。疑犯已被警方拘捕提堂，被控性侵、搶劫等多項罪名。

夜晚離開公園遭劫持 拖入樹林性侵

杜蘭區警方表示，案發於7月13日晚上約10時15分，地點位於惠特比（Whitby）的易洛魁海灘公園（Iroquois Beach Park）。受害女子當時正沿小徑準備離開公園往高登街（Gordon Street）方向，突然遭到一名陌生男子襲擊。疑犯強行將她拖入附近樹林，發出恐嚇後性侵及搶劫。

警方憑市民線索鎖定疑犯 拘捕過程順利

警方特別受害人調查組（Special Victims Unit）聯同罪犯管理組（Offender Management Unit）接報後展開調查，在公眾提供關鍵線索協助下鎖定疑犯，並於7月16日順利將其拘捕，過程未爆發衝突。

疑犯本受居家軟禁 被控多項罪名待保釋聆訊

被捕男子為來自阿賈克斯（Ajax）的33歲男子 Dwayne Horace Daley。警方揭發他在案發時本應受居家軟禁及宵禁令條件約束，卻違令外出犯案。警方暫未公布其先前因何案而被判處居家軟禁。

Daley目前被控性侵罪、恐嚇罪、搶劫罪及4項違反釋放令罪，現正被警方扣留並等待保釋聆訊。警方呼籲持有案發現場附近「車Cam」、手機影片或閉路電視（CCTV）片段的市民，盡快與警方聯絡。

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文章授權轉載自《香港01》