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躺平賺錢？年輕情侶每周花4小時管理副業 年賺百萬財富自由

香港01／ 撰文／賈桂琳
澳洲1對華裔情侶創立自助洗衣店當作副業，每星期僅需花4至6小時管理，1年即可創造高達12萬澳元（約新台幣272萬元）的營業額），實現了財富自由。示意圖／Ingimage
澳洲1對華裔情侶創立自助洗衣店當作副業，每星期僅需花4至6小時管理，1年即可創造高達12萬澳元（約新台幣272萬元）的營業額），實現了財富自由。示意圖／Ingimage

生活成本不斷上漲，不少人開始尋求主業以外的副業收入。澳洲1對華裔情侶2年前在南澳阿德萊德（Adelaide）創立名為「The Laundry Concierge」的自助洗衣店，實現了財富自由。2人平日照常上班，每星期僅需花4至6小時管理，1年即可創造高達12萬澳元（約新台幣272萬元）的營業額，扣除成本後，單月凈利逾6,300澳元（約新台幣10萬元）。

邊做正職邊創業 首月即達收支平衡

現年26歲、從事醫學研究工作的Lyanne Nguyen與男友Andy Chiem，2年前看準自助洗衣市場的潛力，在澳洲阿德萊德合夥創立無人自助洗衣店「The Laundry Concierge」。2人表示，創業初衷是希望在正職薪水之外建立第2條現金流，擺脫未來完全依賴正職薪資收入的局限。

在店面投入營運後，由於採用高度自動化的自助設備，顧客可自行完成清洗與烘乾流程，2人無須長期駐店。他們平日依然維持原本的全職工作，僅利用下班時間或周末假期巡視店面，補充洗衣用品、清潔環境以及設備定期維護等工作，每星期平均只需花費4至6小時管理。Nguyen表示，洗衣是大眾需求，且冬天由於衣物難乾原因，營收比夏天多出一倍。2人去年出國旅遊近2個月，而店面仍默默營收，真正實現了財富自由。

無須全日駐店 省時省力切合現代都市人

自助洗衣店的特點在於「無須店主全天候駐守」。顧客只需自行投幣或刷卡，即可完成洗滌及烘乾流程。店主日常主要負責維護設備、清潔環境、補充消耗品，以及處理突發狀況。

與餐飲或傳統零售業相比，自助洗衣店具備多項優勢，人工成本低，無須雇用大量員工；營業時間長，可提供長時間甚至24小時服務；收入相對穩定，受經濟波動影響較小。隨著澳洲當地公寓數量增多，許多租房族、留學生、單身人士或家中洗衣空間不足的人，對公共洗衣設施的需求與日俱增。

「半被動式收入」掀熱潮 惟入場門檻不容忽視

在生活成本不斷上漲的背景下，這種「半被動式收入」（Passive Income）模式愈來愈受到追捧。除自助洗衣店外，自動售賣機、小型倉儲及車位出租等小生意亦成為熱門選項。

然而，看似輕鬆賺錢的背後亦隱藏不少風險。自助洗衣店前期投入大，工業級洗衣機與烘衣機價格昂貴，加上店面租金、水電費及維修成本，啟動資金動輒需要數十萬澳元（約新台幣226萬元）；若選址不好，鄰近區域缺乏足夠的租客、公寓居民或學生客群，即使設備完善亦難以維持穩定客源。

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文章授權轉載自《香港01》

澳洲 洗衣機

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