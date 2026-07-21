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英國連環殺手肢解室友 被捕後又勒斃獄友…自曝是犯罪影集粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名男子殺害2名室友，被捕後又勒斃獄友。圖非案發現場。示意圖／ingimage
英國一名男子殺害2名室友，被捕後又勒斃獄友。圖非案發現場。示意圖／ingimage

英國近日審理一起連環殺手案件。40歲兇嫌詹姆斯（James Desborough）因殺害2名男子被捕入獄，在等待審判期間居然又犯下一起謀殺案。

根據《每日郵報》報導，詹姆斯和57歲的克勞迪奧（Claudio Aquilino）及43歲的丹尼爾（Daniel Coleman）曾是室友，克勞迪奧和丹尼爾「失蹤」後，詹姆斯花光他們的錢，還向周遭的人撒謊，隱瞞兩人去向。

兩人被找到時已慘遭殺害並分屍，警方在森林中發現1900塊燒焦的骨頭碎片以及屍塊，並在詹姆斯的小屋中發現筆記本，丹尼爾被列在筆記本中的「敵對勢力名單」裡。警方還發現一張紙條上寫著「我知道我是個殺手，隨時準備處決任何掠食者（I know I am a killer and ready to execute any predators）」。

檢方調查得知，詹姆斯是一部犯罪影集的粉絲，該劇主角是一名連環殺手，詹姆斯曾告訴鄰居，他特別喜歡劇中的肢解場景。詹姆斯被捕後承認他阻礙兩人合法安葬，但否認謀殺。

然而在關押等待審判期間，詹姆斯仍不安分，竟然勒死獄友史蒂芬（ Steven Kempster），並於今年3月被定罪，此案先前受到管制不得公開，直到近日才解封。至於關於克勞迪奧和丹尼爾的謀殺案尚未結束，審判仍在進行中。

殺人案 分屍案 室友 犯罪 英國

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