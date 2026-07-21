眼角膜被寄生蟲啃出大洞！英女沒拔隱眼洗臉遭感染 恐摘除眼球

隱形眼鏡是許多人必備品，但若清配戴或清潔不慎，很可能造成眼睛損傷。英國女子艾瑪（Emma Marsden）因隱形眼鏡接觸汙染物後未及時處理，導致眼角膜遭寄生蟲感染，目前只能靠一隻眼睛生活。

根據《太陽報》報導，艾瑪在清理馬廄時，跌入裝滿泥巴的推車裡，雖然有清洗雙手和臉部，但她到晚上才摘下隱形眼鏡。4天後艾瑪的眼睛開始刺痛、視力下降，醫生認為應該是潰瘍引起的，只開了眼藥水，但症狀卻越來越嚴重，眼睛一接觸到光線就感到劇烈疼痛。

艾瑪再次就醫後，醫師診斷她罹患兩種角膜炎。其中一種是「棘阿米巴原蟲角膜炎」，由寄生蟲侵入角膜引起，該寄生蟲常見於自來水中，推測可能是在戴著隱形眼鏡洗臉時感染；另一種則是「鐮刀菌角膜炎」，屬於真菌感染，病原體主要來自泥土與泥漿。

艾瑪表示，寄生蟲啃食她的眼睛、角膜和神經，侵蝕速度快到連醫生都震驚。為了讓傷口癒合，醫生將她的右眼瞼縫合起來，目前只能單靠左眼生活。最終醫院判定艾瑪需要角膜移植，但由於寄生蟲感染，這幾年內都無法進行移植手術，艾瑪坦言，若未來沒有好轉，自己不排斥摘除眼球。目前她每周需要去醫院回診，且每2小時要滴6種眼藥水。

艾瑪呼籲所有隱形眼鏡使用者都要注意清潔、保護眼睛，「你不會想到，只是沒摘隱形眼鏡就洗澡、游泳、甚至只是洗臉，會發什麼樣的連鎖反應」。