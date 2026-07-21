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搭飛機拒坐女性旁邊！男稱宗教不允許還打空服員 班機落地遭警逮捕
土耳其航空一架班機發生離譜的宗教暴力衝突。一名土耳其裔德國籍男子登機後，突然以伊斯蘭教法為由，拒絕坐在女性乘客旁邊。機組人員上前協調、勸阻時，男子突然情緒失控，出手掌摑一名女性空服員。班機抵達目的地後，當地警方隨即登機將他逮捕並帶回調查。
搬出宗教教義拒絕入座 衝突升級竟動手打空服員
事件發生於6月1日，涉事班機為土耳其航空一架由土耳其飛往德國杜塞道夫（Düsseldorf）的客機。據了解，涉案男子現年29歲，是土耳其裔德國籍人士。
男子登機找到座位後，卻拒絕入座，並聲稱根據伊斯蘭教法規定，他不能與女性乘客緊鄰而坐。伊斯蘭教法是伊斯蘭信仰體系中的宗教與道德行為規範，主要為穆斯林日常生活中的行為與處事方式提供指引。
當時，機組人員上前與男子溝通，希望協助尋找解決方式，沒想到男子突然情緒失控，在眾目睽睽之下，當場出手掌摑一名女性空服員，導致機艙內一度陷入混亂。
班機順利降落杜塞道夫機場後，德國警方立即登機處理，並將男子逮捕帶回調查。目前警方正針對這起機艙攻擊事件進一步偵辦，而這名29歲男子接受警方詢問時，也已承認動手攻擊空服員。
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文章授權轉載自《香港01》
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