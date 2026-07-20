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膨鬆肉包變湯包！日本靠墊「過度使用」慘況曝光 物主笑：舒服捨不得丟

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享宜得利肉包造型靠墊歷經三年的使用變化，原先圓潤的抱枕因長時間重壓而演變成扁平餡餅，引發熱議。圖／AI生成
日本網友分享宜得利肉包造型靠墊歷經三年的使用變化，原先圓潤的抱枕因長時間重壓而演變成扁平餡餅，引發熱議。圖／AI生成

日本知名家居品牌「宜得利」（NITORI）推出的各式造型靠墊向來備受消費者青睞，其中外型討喜的「肉包造型靠墊」更是熱銷明星商品。不過，當這顆看起來軟綿綿的肉包被「過度使用」三年後，究竟會變成什麼模樣？日前一名日本網友分享了自家肉包抱枕的今昔對比，原本澎潤的包子竟一路被重壓成扁平的「肉餡餅」。

日本網友「@sxexnxaxs」日前在X上傳了家中的宜得利肉包靠墊合照。畫面上共有三顆不同階段的肉包：剛購入的新品看起來極為圓潤蓬鬆，宛如剛蒸出籠的白胖鮮肉包；然而使用滿一年的那顆已呈現凹陷狀態，退化成「小籠湯包」；最令人震驚的是歷經三年蹂躪的抱枕，整體嚴重縮水變形，被網友調侃根本成了「餡餅皮」。

這張記錄抱枕走樣過程的照片一經曝光便迅速爆紅，點閱率突破30萬人次。有網友困惑表示，即便抱枕用久了會稍微塌陷，多數依然能維持基本輪廓，好奇原PO家究竟是採取了何種「酷刑」，才能把立體的肉包擠壓成這副模樣。

面對廣大網友的好奇，原PO出面說明，笑稱若是依照一般狀況使用，確實不至於變形得如此誇張。他坦承這完全是全家人「過度使用」的成果，因為他們平常都把這個肉包抱枕當成日常枕頭，每天在上面翻滾重壓，加上使用頻率相當高，時不時就丟進洗衣機清洗，在長時間的強力擠壓與頻繁洗滌下，內裡棉花才逐漸被壓實，進而縮水走樣。

原PO也補充道，雖然這顆用了三年的老抱枕外觀早已面目全非，但由於內部棉花被徹底壓實後「躺起來依然相當舒服」，因此家人至今依舊愛不釋手，完全沒有將它丟棄的打算。

日本 包子 宜得利 枕頭

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