日超商如廁沒先問…店長嗆客人「非法入侵」逼交個資報警 自己反遭法辦

日本前特偵組主任檢察官前田恒彥近日在「Yahoo Japan」專欄中，解析一起引發熱議的超商借廁所糾紛。在本月13日凌晨，一對男女進入宇都宮市一家便利商店，未事先詢問便直接使用廁所。店長夫婦發現後極為憤怒，儘管兩人在如廁後已依要求購買消費，店長夫婦仍不斷怒斥對方「非法入侵」、「叫警察抓你們」，更強迫這對男女寫下姓名、地址與電話號碼。但是，最後戴上手銬的竟是報警的店長夫婦。

這對男女事後向警方報案，警方僅花三天便以涉嫌「強制未遂罪」逮捕店長夫婦。為何顧客借廁所在先，卻是店家吃上官司？前田恒彥解釋，超商本就是讓大眾自由進出的營業場所，單純借廁所很難構成非法入侵，且顧客事後已購物，代表店家已接受消費。此外，法律上「借廁所」與「必須買東西」是兩回事，後者僅屬道德禮儀，顧客並沒有必須消費的法律義務。

造成案情大反轉的決定性關鍵，在於店長夫婦踩到了法律嚴禁「私下執法」的紅線。前田恒彥點出，即使顧客未先知會在道德上有瑕疵，店家也絕對不能跨越法律界線。店長夫婦利用「這是犯罪」、「要抓你們」等激烈言詞恐嚇，並強迫交出沒有義務提供的個人資料。這種不透過正規法律途徑，威脅逼迫就範的私下懲罰行為，直接構成犯罪。

專欄中也提到，網路上早有不少關於這家超商態度惡劣、動輒揚言提告的負面評價。警方能火速逮人，研判是早就掌握該店屢次引發類似糾紛的紀錄，認定這並非單純偶發衝突。這起起因於日常瑣事的案件提醒大眾，超商提供廁所是善意，顧客理應保持基本禮貌。但當發生糾紛時，店家若意氣用事採取激烈手段，只會讓自己面臨法律制裁。