罕見！大阪市內現迷途小鹿 DNA揭「真實身世」：竟是25公里外奈良來客

在今年3月出現於大阪市區的迷途小鹿SHIKAYAN（シカやん），據日媒「讀賣新聞」報導，經神戶女學院大學等專家團隊DNA鑑定後，證實牠「真的是從奈良來的」！不過，這趟長達約25公里的跨縣市流浪記，卻意外凸顯出奈良鹿一旦離開保護區，恐將面臨遭合法撲殺的管理漏洞與法規困境。

參與這項調查的奈良大學保育生態學教授立澤史郎指出，像「SHIKAYAN」這類2至3歲的年輕公鹿，本就有為了尋找繁殖對象而長距離移動的習性，但跑到數十公里外仍屬罕見。近年來，也有人目擊公鹿朝著東邊的三重、京都山區移動。立澤教授警告，若奈良公園的鹿群數量持續增加，未來勢必會出現「第二、第三隻SHIKAYAN」。該研究團隊近期將於學術平台「Jxiv」正式公開本次的詳細調查結果。

這起事件同時引發了跨府縣的野生動物管理難題。奈良鹿自古以來有「神的使者」之稱，奈良縣府在奈良公園周邊成立「保護區」，照顧生病或受傷的鹿群。稍外圍的舊奈良市區則列為「管理區」，為了防止農林業災情可圍捕。不過，一旦鹿群跨出了管理區，根據日本《鳥獸保護管理法》，牠們將失去特殊保護傘，等同於一般的野生黑熊或山豬，各地方政府有權視情況決定是否捕捉甚至撲殺。

大阪府當局則坦言，這是首度確認有奈良鹿一路跑到大阪，考量其作為天然紀念物的特殊背景，未來會與奈良縣府充分聯繫、謹慎處理。對此，負責本次調查的研究員高木強力呼籲，奈良亟需與鄰近府縣共同制定一套跨區域的「聯合管理規範」，才能確保這些珍貴鹿群的安全。