搭機拒坐女人旁！男乘客不聽勸掌摑空姐 遭逮還辱警踢鐵板

一名29歲土耳其裔移民日前搭乘從土耳其飛往德國杜塞道夫的航班時，突然公開引用伊斯蘭教的「沙里亞法規（Sharia law）」，嚴詞拒絕與女性乘客並排鄰座。在空服員上前勸導調解時，該男子竟惱羞成怒出手掌摑空姐，誇張行徑引發熱議。不料飛機降落後，男子雖然向警方坦承動手，卻用土耳其語瘋狂辱罵執法人員，當場被聽得懂土耳其語的德國聯邦警察依法加重罪名起訴。

根據德國媒體《圖片報》（Bild）與外媒報導，這起衝突事件發生於今（2026）年6月1日，涉及一名居住在德國的29歲土耳其裔移民。德國警方發言人引述初步的目擊者證詞指出，該名男乘客在登機找到座位後，發現隔壁鄰座安排的是一名女性乘客，他當場態度強硬地引用嚴格的伊斯蘭宗教與道德規範——「沙里亞法規」，強烈拒絕與女性並排而坐。

由於男子的拒絕行徑導致機艙動線與秩序受阻，一名當班空服員隨即主動走上前與他溝通並進行勸導。沒想到，該名男子在空姐說話的過程中突然情緒失控，竟當眾狠狠掌摑了這名女性空服員一巴掌，惡劣舉動讓周遭乘客當場嚇壞。

當該航班平安降落於杜塞道夫機場（Dusseldorf Airport）後，機長隨即通報地面，德國聯邦警察也立刻登機將該名滋事乘客逮捕並帶離控制。

在接受警方初步訊問時，該名男乘客雖然坦承了自己的動手犯行，卻疑似以為警方聽不懂外語，開始肆無忌憚地用土耳其語對現場執法人員發起一連串的粗口辱罵。然而他萬萬沒想到，現場執行任務的警方團隊中，正好有一名警官精通土耳其語，當場將他惡劣的辱罵內容全盤記錄。

誇張行徑使男子除了原本掌摑空服員的傷害指控外，還被警方當場加控一項「侮辱執法人員」的罪名。目前德國聯邦警察已正式將這份刑事控訴文件移交給杜塞道夫警方，由地方檢警全力介入主導後續的司法調查。