大玩多重宇宙！馬來西亞首相安華推官方「AI分身」 點選網址就能聊天

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）18日晚間在社群媒體正式宣布，推出名為「PMX.AI」的官方人工智能（AI）分身。這尊數位分身不論在外貌還是聲音上，都與安華本人如出一轍。安華鼓勵馬來西亞民眾直接透過通訊軟體WhatsApp與他的AI分身展開互動，期盼藉此為國家與人民孕育出全新的思維，並促進更具意義的公共對話。

據CNA報導，安華在臉書發布的正式上線貼文，宣傳影片大膽運用多變的視覺特徵，長達兩分半鐘的影片中，安華的官方AI分身化身為多重角色：從在太空中翱翔的太空人，到手持神似美國隊長盾牌跳下飛機的超級英雄，甚至還出現年輕版的安華身穿蜘蛛人套裝，在屋頂間敏捷跳躍。

這段宣傳片不僅大玩好萊塢電影《復仇者聯盟》的經典台詞，讓多個安華分身排成一列並打上「集結（Assemble!）」字幕，結尾更直呼這是一場「昌明多重宇宙（Madani multiverse）」的降臨。安華的AI分身在影片中翻閱著首相辦公室的書籍，並感性強調：「AI開啟了全新的維度，沒有任何領導人能夠同時出現在所有地方。」並自我定位為安華本人的「數位延伸」，隨時準備好聆聽、協助並為人民服務。

開發該系統的馬來西亞數位基礎建設公司Zetrix AI指出，「PMX.AI」是透過安華本人的著作、公開演講以及現行政府的政策紀錄進行深度訓練，其命名則源自於安華身為馬來西亞第10任首相的身份。

Zetrix AI集團董事總經理黃天順（TS Wong）表示，這種結合個人知識、觀點與偏好所訓練出的個人知識模型（PKM），就像是政治人物的「第二大腦」。未來，這項科技甚至能進一步協助使用者線上註冊政府的求職、培訓計畫，或是直接執行駕照更新。此外，黃天順透露，該系統未來還能代表個人在設定的防護邊界內進行談判、簽署與驗證，且所有行動都將記錄在不可竄改的區塊鏈中，具備法律認可，與一般只能寫代碼或回郵件的傳統AI工具相比，具備更高階的官方身份授權特徵。

面對unrestricted具身AI可能帶來的幻覺（Hallucination）考驗，黃天順坦言，任何不受限的AI系統都存在風險，但該公司研發的個人知識模型（PKM）扮演了嚴格的「事實查核與驗證工具」，能確保所有回應與首相本人的意志完全對齊；用戶將PKM訓練得越好，AI出現胡言亂語的機率就越低。

事實上，安華並非全球首位將AI引入政治賽道的領導人。早在2022年大選期間，南韓總統候選人李在明就曾廣泛使用AI化身代替自己回答選民提問，印度總理莫迪也曾利用AI進行多國語言的即時演講。