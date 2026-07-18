春夢簡訊疑出軌！俄妻剉刀磨尖牙 趁愛愛咬斷夫命根

俄羅斯莫斯科近日審理1宗「斷根」血案。1名41歲男子因手機內1則曖昧短訊，遭39歲妻子策劃報復，在親熱時被對方用事前磨尖的牙齒咬斷生殖器，導致永久喪失自然勃起功能。涉案妻子最終被法院裁定「故意造成他人嚴重傷害」罪成，終判囚5年。

綜合外媒報導，這宗慘劇的導火線源於1則手機短訊。涉案的39歲俄籍女子早前暗中查看41歲丈夫手機時，發現1名陌生女性傳來短訊，詳細地描述曾夢見與其丈夫在沙灘上發生性行為。這則「春夢」短訊令妻子堅信丈夫已經背叛婚姻。她當時並未有當場發難或與丈夫對質，而是開始策劃1場極端且殘忍的報復行動。

據負責該案的醫療專家瓦爾瓦切夫（Artur Valvachev）透露，女子為了確保行動「萬無一失」，她事前用銼刀改變了牙齒形狀，親自將自己的牙齒逐一磨尖。

案發當晚，妻子親自下廚，與丈夫共晉晚餐並飲酒，營造出和平且浪漫的氣氛。隨後2人回房休息並開始親熱，就在妻子為丈夫進行口交時，她突然發難，憑藉磨尖的利齒1口咬斷了丈夫的生殖器。事後，她將斷肢吐出，並冷漠地看著丈夫說：「這是你自找的，現在你再也沒辦法和別人親密了。」

劇痛令丈夫一度休克，他清醒後發現自己下體大量出血，連忙忍痛將斷肢放入裝有生理鹽水的玻璃杯中，並自行召喚救護車送院。醫療團隊盡全力搶救，但因受創太深，最終未能成功接駁神經，他將永久喪失自然勃起的功能。醫生指出，他未來若要恢復正常生活，只能考慮植入人工陰莖海綿體（Penile prosthesis）。這是1種透過外科手術植入陰莖內部的醫療裝置，主要用於治療嚴重且對藥物無反應的勃起功能障礙（ED）。

警方接報後迅速拘捕涉案妻子。在案件調查期間，受害丈夫堅決否認自己曾經「出軌」。至今年7月，莫斯科法院裁定女被告「故意造成他人嚴重傷害罪」成立，判處其在女子監獄服刑5年。

目前，受害丈夫正獨力撫養2人7歲的孩子。據外媒報導，入獄後的悍妻目前正面臨嚴重的牙齒腐爛問題，而男方不禁直言這一切都是「因果報應」。

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文章授權轉載自《香港01》