女子搭火車突病發！乘客求緊急停車竟遭拒 她等不到救援亡

印度一名女子搭乘火車時突發重病，但該火車並沒有立即停在最近的車站，最終該女子在醫務人員抵達前死亡。

根據《News18》報導，該女子帶著幼子搭乘「班德拉—德里薩萊羅希拉加里布拉特超快速特快列車」（Bandra-Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Superfast Express），當火車駛離巴魯奇火車站（Bharuch railway station）後，女子疾病發作，呼吸困難，急需氧氣與醫療協助。

同車乘客見狀立即通知檢票員，要求火車在最近的車站停下，以便救護人員協助。然而工作人員卻拒絕停車，表示火車會直到開至卡爾詹市（Karjan）才停下。

該乘客指出，雖然當火車抵達卡爾詹市時，已有救護車在附近待命，然而該女子在救護人員抵達前就已失去生命跡象。

鐵路公司聲明表示，女子的兒子事前有告知工作人員「媽媽身體不適」，工作人員當下有提供幫助，並說明當他們得知女子病發時，立即通知相關部門尋求協助，10分鐘後派遣救護人員前往卡爾詹市的伊托拉站（Itola railway station）並將女子送醫，但送抵時已被宣告死亡。