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花64萬元隆乳太滿意！29歲模特兒替雙峰慶生 粉絲還寄禮物祝賀

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為自己胸部取了綽號，還年年替它們慶生。圖非當事人。示意圖／ingimage
女子為自己胸部取了綽號，還年年替它們慶生。圖非當事人。示意圖／ingimage

美國一名模特兒因為太滿意自己的隆乳成果，決定每年替自己的胸部舉辦「生日派對」。更特別的是，她的粉絲也支持她的安排，還會在「胸部生日」時寄生日禮物給她。29歲的她表示，手術讓她找回因減重而消失的胸型，也幫助她重新建立對身體的自信。

據《太陽報》（The Sun）報導，來自拉斯維加斯的提雅（Jasmine Teaa）在2021年接受隆乳手術，花費2萬美元（約新台幣64萬元），希望恢復減肥前的胸部大小。她透露，過去因為瘦身成功，胸部明顯縮小，讓她感到失落，因此決定透過手術找回原本的曲線。

目前身材為34DD罩杯的提雅表示，她最在意的是自然感，希望胸部看起來「天生就是自己的」，而不是明顯人工製造的效果。她對成果非常滿意，還形容自己的胸部「很有彈性」，連粉絲也都相當喜歡。

手術完成一年後，提雅決定替胸部舉辦第一次生日派對。她在社群平台與粉絲分享慶祝過程，沒想到這項活動逐漸變成年度固定企劃。如今五年過去，她仍每年準備蛋糕替雙峰慶生，甚至為它們取了暱稱叫餅乾和奶油（Cookies and Cream），說這樣雙峰聽起來特別甜。

她表示，許多粉絲也會參與這場特殊慶祝活動，甚至從世界各地寄來內衣等禮物，讓她覺得十分有趣又貼心。雖然隆乳成果讓她受到大量關注，但提雅坦言，目前不打算進一步整形。她曾考慮再次放大胸部，也想過進行巴西提臀手術（BBL），但她不喜歡漫長的恢復期，因此決定先靠健身改善身材。

不過，提雅也坦承，即使外界稱讚她的外貌，自己仍偶爾會感到不安，尤其是隆乳留下的垂直疤痕。她認為，真正重要的是學習接受自己的樣子。她表示，從事內容創作工作讓她更懂得欣賞自己，「當我看到漂亮的人，也會希望自己像她們一樣，但每個人的人生路程都不同。」她強調，美麗不是競爭，每個人都有自己的特色，也應該找到適合自己的提升自信方式。

模特兒 隆乳

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