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網美刻意吃生菜感染 美國環孢子蟲疫情爆發竟掀網路減肥歪風

聯合新聞網／ 綜合報導
某些網紅和網友跟風吃不乾淨的蔬食，希望靠寄生蟲感染減肥。示意圖／ingimage
某些網紅和網友跟風吃不乾淨的蔬食，希望靠寄生蟲感染減肥。示意圖／ingimage

美國近期爆發環孢子蟲（Cyclospora）感染疫情，沒想到竟意外掀起一股荒謬的「寄生蟲減肥法」。不少網友在社群媒體上開玩笑表示，希望透過感染這種會引發劇烈腹瀉的寄生蟲快速瘦身，甚至出現「腹瀉減肥」（Diarrhea Diet）、「環孢子蟲瘦身」（Cyclospora skinny）等熱門標籤，引發醫療專家強烈警告。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自波士頓的網紅法蘭西絲卡（Francesca）日前發布一段影片，她一邊拌著生菜沙拉，一邊笑稱：「聽說感染寄生蟲可以瘦15到20磅（約6.8至9公斤），夏天還沒結束呢！」這段影片吸引超過220萬人觀看，雖然她事後強調內容只是開玩笑，但不少網友卻把這種危險行為當成真的減肥捷徑。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，自5月1日起，全美34州已累計至少1,645例環孢子蟲感染病例。患者通常會出現腹瀉、腹部絞痛、腹脹、脹氣等症狀，若未接受治療，不適可能持續數週。

環孢子蟲過去曾多次出現在覆盆子、九層塔、香菜、青蔥、甜豆、生菜、綜合沙拉、黑莓、水田芥、芒果及生鮮蔬菜拼盤等食品中。美國衛生單位目前也正在調查連鎖速食店Taco Bell部分產品是否與疫情有關。

然而，部分網友不了解感染的危險性，反而還把感染經驗當成「瘦身成果」分享。一名德州女子麥蒂（Madi）表示，自己「懶得改變飲食，不如直接賭一把感染寄生蟲」。另一名女子潔德（Brittany Jade）則發文稱，產後感染後暴瘦20磅（約9公斤）。還有人炫耀自己「病了一個月，但成功瘦了10磅（約4.5公斤）」，甚至開心說自己終於能穿比基尼。

註冊營養師羅尼（Bonnie Roney）提醒，這種減重方式幾乎只是流失水分，而非真正減少脂肪。「腹瀉造成的體重下降，大多只是水分流失，等症狀改善後，體重通常也會回來。」

她也警告，食源性寄生蟲感染可能對腸胃健康造成長期影響，甚至改變一個人與食物的關係，導致消化問題或飲食障礙。「為了短暫掉幾公斤而拿健康冒險，絕對得不償失。」專家呼籲民眾，務必徹底清洗蔬果、保持廚房衛生，切勿將疾病當成減肥工具。

疫情 美國 減肥 寄生蟲

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