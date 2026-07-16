影／連線中飛天蟑螂身上爬！美女記者面不改色播完 網敬佩：太專業

美國加州一名電視台女記者日前進行戶外連線時，突然被一隻巨大的飛天蟑螂「突襲」。小強一路從她的脖子爬到胸口，甚至停留在衣服上。不過女記者全程幾乎沒有失態，硬是完成整段現場連線，超冷靜反應讓觀眾和同事全都佩服不已，影片也迅速在社群媒體瘋傳。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生在洛杉磯謝爾曼奧克斯（Sherman Oaks）。KTLA 5新聞台外景記者梅尼托夫（Rachel Menitoff）當時正在報導當地發布的極端高溫警報，沒想到播報到一半，一隻大蟑螂突然飛來，直接降落在她的脖子附近。

從連線畫面可以看到，梅尼托夫的眼睛瞬間睜大，顯然已經感覺到有東西在身上移動。蟑螂一路爬過她的脖子、胸口與衣服，讓棚內主播看得膽戰心驚，但她仍維持專業語氣，完全沒有中斷報導。

同台主播霍姆斯（Jessica Holmes）表示，看得出來梅尼托夫不知道那到底是什麼，只知道有東西在身上爬，但她依舊鎮定完成工作，「她真的太專業了。」其他同事也紛紛表示佩服。記者史畢爾曼（Eric Spillman）直呼，她竟然一點都沒驚慌，專業態度令人敬佩。許多網友更留言表示，如果換成自己，早就把麥克風丟掉、一邊尖叫一邊逃跑了。

更驚險的是，那隻蟑螂最後還跳到她手上的麥克風，接著才振翅飛離鏡頭。主播們事後都鬆了一口氣，因為若蟑螂繼續往衣服裡鑽，場面恐怕就完全失控了。

電視台後來公開一段未播出的幕後畫面，只見連線一結束，梅尼托夫立刻放下麥克風，不停拍打身體、抖掉身上的異物，終於忍不住露出真實反應。

其他同事認為，可能是近期加州持續高溫，才導致昆蟲活動變得更頻繁。不少人都表示，最近家中螞蟻、蒼蠅和各種昆蟲明顯增加，只要一開門或開窗，牠們就會立刻飛進屋內，也讓這場連線中的「飛天蟑螂插曲」意外成了高溫下最令人印象深刻的一幕。