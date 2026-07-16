對7旬翁痛下毒手…日護理師涉在點滴摻糞便致死 醫院高層鞠躬道歉

日本千葉縣一間醫院的前護理師涉嫌在點滴內混入糞便殺害病患，已被逮捕。事發醫院的院長今天召開記者會鞠躬道歉，並說明「告訴當事人警方已開始調查後，她就主動辭職」。

日本51歲女護理師古川美由紀，今年1月30日清晨4時左右在千葉縣柏市的「柏田中醫院」當班期間，涉嫌把人體大便混入一名病患的點滴之中，痛下毒手，昨天被千葉縣警方依涉嫌殺人逮捕。死者是一名75歲老翁，已在1月31日過世。

「每日新聞」與「朝日新聞」報導，「柏田中醫院」院長長谷川奉延今天下午召開記者會，一開始就鞠躬致歉稱「讓患者遺憾地離開人世，由衷致上最深的歉意。」

長谷川也說明「目前沒確認到犯嫌與被害人之間出現糾紛」。

根據醫院說明，由於院方懷疑這名男病患死於非命，已在1月30日命令古川不要來上班。經過約3週後，古川詢問醫院狀況之後，醫院回答她警方已經展開調查，之後她就提出辭呈。犯嫌在這間醫院擔任護理師一年左右。

有鑑於這次事件，這間醫院表示，已經調查犯嫌值夜班期間過世的6名病患，沒找到可疑之處。

千葉縣警方表示，犯嫌「否認把糞便混入點滴管線之中」。經過警方調查後，發現點滴管線內為人體糞便，受害老翁的死因為肺部敗血症引發多重器官衰竭。

根據醫院今天說明，犯嫌與另一名同事在1月29日傍晚5時到隔天上午9時值夜班，2人負責受害患者所在那棟各半的病患，不過犯嫌當時明明不是負責受害患者的病房，卻數次前往他的病房，並跟當班的同事說「我擔心他的狀況，所以順道去查看」。

「讀賣新聞」報導，犯嫌今天已被移送千葉地方檢察廳偵辦。

調查相關人士透露，犯嫌當時疑似從醫院內處理保管患者排泄物的房間，拿出糞便做案，而犯嫌與死者之間曾經發生口角等摩擦，而犯嫌也曾使用手機搜尋「注入糞便會死嗎」等關鍵字。

警方懷疑，犯嫌可能因為不滿這名老翁而犯案，正持續調查犯案動機及經過。