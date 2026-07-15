畫面曝！女在家練鋼管舞誤撞消防灑水器 住家淪「水簾洞」超崩潰

美國德州一名女子在室內練習鋼管舞時，不料中途發生意外，「連人帶桿」失去平衡，撞壞天花板的消防灑水器。天花板瞬間降下「暴雨」將屋內淹成「水簾洞」，而這狼狽的一幕恰巧被她用來記錄練習的手機全程錄影。影片隨後在網上瘋傳，事後她再度拍片自嘲，並向大家報平安。

事發7月7日，根據當事人Asha Gilbert分享到社交平台的影片可見，她當時一手抓住鋼管，一邊望向電視中播放的舞蹈教學影片，準備練習鋼管舞。豈料，在她起身攀上鋼管順勢旋轉時，鋼管連結的頂部吸盤卻突然鬆脫，連帶手握鋼管的當事人也失去平衡，鋼管撞上消防灑水器，消防用水瞬間潑灑而下。

影片結尾可見，當事人的屋內嚴重浸水，一旁的落地鏡遭鋼管砸壞，甚至可見消防車輛到場處理該起意外事件。這段影片一經事主上傳至社交平台後引發病毒式傳播，還獲得78.3萬次按讚以及逾2317萬次觀看。

Asha Gilbert事後對美媒Storyful表示，「自己當時嚇壞了，完全驚呆了」，還補充當時最關心的就是自己養的狗。

她還在影片瘋傳後兩度拍片自嘲，在一條影片中表示，自己正在為出演Netflix紀錄片「病毒式傳播中生存」而做準備，並在片中假裝為此試鏡；在另一條影片，她則記錄自己如何清理殘局，用拖把一點點掃除積水，並統一回答網友各種問題。

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文章授權轉載自《香港01》