美國怪盜偷貓再到隔壁搶銀行 行搶前還請行員「幫忙顧一下」

美國馬里蘭州日前發生一起匪夷所思的搶案，一名男子從寵物店偷走一隻賓士貓，接著還帶貓到隔壁銀行搶劫。令人哭笑不得的是，他在遞出搶劫紙條前，居然先將貓咪遞給行員要求「幫忙顧一下」，隨即當場被捕。這隻無辜被當作「同夥」的貓咪目前已安全獲救，荒謬的搶案鬧劇也在社群媒體上引發熱烈討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，當地貓咪救援組織「貝爾茨維爾社區貓」（Beltsville Community Cats）表示，嫌犯走進寵物店後，一把抱起黑白色的幼貓「木蘭花」（Magnolia）就往外狂奔。店長庫科夫斯基（Aaron Kurkowski）透露，這名男子過去兩周天天都來寵物店看貓，沒想到當天竟直接下手搶貓，讓他十分傻眼。

不僅如此，男子搶完貓咪以後還到隔壁銀行搶錢。救援組織負責人斯圖里奇（Stephanie Stullich）表示，嫌犯搶劫手法非常生疏，因為抱著貓咪不方便，還要求行員「幫忙抱一下貓」，接著才拿出紙條要求行員給他現金。

警方接獲消息後封鎖銀行，並衝進銀行將男子逮捕，所幸貓咪毫髮無傷。斯圖里奇開玩笑地說，木蘭花已經「金盆洗手」，不會再去搶銀行了。目前牠已開放認養，希望能為這隻小貓找一位「守法的好公民」來好好疼愛牠。