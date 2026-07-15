俄羅斯油價暴漲逼瘋人 巫師開價6600元宣稱能解除咒語幫省油

俄羅斯目前正陷入前所未有的燃料危機，部分地區的駕駛必須在加油站排隊數小時，才能加到貴得嚇人的汽油。沒想到這場民生災難，竟意外讓神棍們迎來了「黃金商機」。不少江湖術士自稱能夠做法省油，甚至有人聲稱能讓普通汽油升級為高級無鉛汽油，令人啼笑皆非。

據ODDITYCENTRAL報導，由於烏克蘭持續襲擊俄國深處的煉油廠，導致俄羅斯面臨油荒，短時間內難以緩解。沒想到這場災難竟引來不少巫師和通靈人士關注，說自己能夠解除「油耗詛咒」。

俄羅斯當地媒體報導指出，這些通靈者在社群媒體上宣稱車子耗油是被人下了詛咒、沾染負能量，或是車內被放了帶有厄運的髒東西，他們極力鼓吹大家掏錢進行「引擎淨化儀式」。一名女巫就在網路上廣告，說只要解除油耗咒語車子就不會那麼耗油，開價16,000盧布（約新台幣6,600元）提供「高空解咒服務」。

更荒謬的是，有些神棍還宣稱能隔空改變汽油的化學本質，光靠唸咒和在車身繪製神秘符號，就能將低價的AI-92汽油直接「煉金」成昂貴的高級AI-100汽油。對此，科學界與車商專家哭笑不得地發出警告，強調汽油的辛烷值完全取決於化學成分，絕對不可能靠唸經、作法或貼符咒就能改變。

事實上，這並非俄國駕駛首次病急亂投醫，前陣子市面上就曾出現號稱能省油的「省油神丹」，宣稱只要將藥錠放入油箱就能省油，讓不少民眾趨之若鶩。