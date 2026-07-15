影／惡搞無極限！泰國「陰毛可頌」遭批低俗卻賣到翻 網崩潰：看了吃不下

泰國芭達雅（Pattaya）知名烘焙坊「Saiwan Bakehous」近來推出一款視覺衝擊力極強的「陰毛可頌」（hairy croissants），因為外觀極度神似修剪過的私密處毛髮，在網路上掀起一陣輿論海嘯。雖然評價兩極甚至被批低俗，但超獵奇的賣相卻成功引爆全球熱議，吸引大批好奇的顧客爭相排隊搶購。

據ODDITYCENTRAL報導，這起在社群媒體上鬧得沸沸揚揚的麵包革命，源自於該烘焙坊老闆喬姆薩瓦（Arthit Chomsawat）的惡搞創意。他透露，這款可頌的靈感其實來自店內另一款人氣搞怪甜點「陰毛蛋糕」。

為了解鎖新造型，他腦筋動得快，在酥脆的可頌頂端鋪上大片黑漆漆、猶如髮絲般糾結的「髮菜」。這種常用於亞洲料理的黑色可食用藻類，鋪在金黃色的可頌上，視覺效果簡直「毛骨悚然」，任誰看了都忍不住想歪。

法國媒體「Prisme」報導這款創新產品後，這款「毛茸茸的可頌」便在國際網路上迅速爆紅。網友們對此展開激烈論戰，部分衛道人士抨擊這款麵包賣相低俗、令人反胃，完全是在開沒品味的低俗玩笑；但也有不少開明的饕客大讚店家創意十足，認為這只是無傷大雅的幽默。

不論網路上的評價多麼兩極，這款可頌早已成了店裡的超級印鈔機，供不應求。店家用行動證明了「黑粉也是粉」，越是有爭議，生意反而越興隆！