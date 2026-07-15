點滴管線驚見褐色異物！日女護理師涉摻糞便 殺死住院病患

日本一名51歲女性助產師涉嫌在住院患者的點滴之中，混入人體大便痛下毒手，今天被千葉縣警方依涉嫌殺人逮捕。而醫院方面已經就此發布聲明譴責與致歉，表明將全力配合調查。

「讀賣新聞」報導，日本千葉縣警方搜查一課說明，死者是來自茨城縣取手市的75歲老翁，他當時住在千葉縣柏市小青田地區一間綜合醫院。

犯嫌疑似在今年1月30日清晨3時55分左右，於上述綜合醫院，把排泄物混入一名住院老翁的點滴管線，並使這名老翁在隔天晚間10時30分左右死亡。

「朝日新聞」報導，警方表示，犯嫌面對警方調查，否認犯案。

千葉縣警方也說明，犯嫌當時在事發醫院擔任護理師，案發當天值夜班，是負責該樓層的護理人員。當時，點滴管線內殘留著變成褐色的物體，檢驗物體內含的細菌後，得知是人體的糞便。

而司法解剖結果顯示，老翁的死因是肺部敗血症引發的多重器官衰竭。

之後，這間醫院的職員2月1日前往千葉縣柏警察署報案，稱「有患者的病情突然惡化，點滴內可能混入異物」。警方後來調閱監視器畫面與了解現場狀況後，鎖定犯嫌。

這間醫院的職員接受電話採訪時回應，「我們才剛知道被捕一事，正一邊向律師諮詢，一邊評估因應措施，希望在近期召開記者會」。關於被捕的犯嫌，醫院的職員表示，「她目前沒在我們的醫院工作」。

事發醫院由醫療法人社團葵會營運。葵會今天發布聲明證實，「前護理師古川美由紀因為涉嫌殺人被捕」，並對於院內的患者與其家屬等各界造成極大擔憂、不安，深深致歉。

聲明也譴責，「這次的事件，作為醫療機構的工作人員或是身為人，都是絕對無法允許的行為」，並說明將全力配合調查機構，努力弄清事實，以及全力防止類似事件再度發生。